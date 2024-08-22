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Дуэт пляжного волейбола Людвиг/Липпманн испытывает неудачи на гонках в Гамбурге

На недавнем домашнем матче Лауры Людвиг ей не повезло. Она потерпела поражения в обоих матчах против Луизы ЛИппман. К тому же, бронзовые медалисты Эллерс/Виклер были forced to forfeit one contest.

 and  Alex Stellmacher
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- Дуэт пляжного волейбола Людвиг/Липпманн испытывает неудачи на гонках в Гамбурге

Волейболистка Лора Людвиг, начавшая свой последний мировой турнир, потерпела два поражения. В паре с Луизой Липманн, 38-летняя спортсменка уступила со счётом 1-2 (25:23, 17:21, 13:15) швейцарскому дуэту Анн Верже-Депре/Йоане Мадер на этапе Elite16 в Гамбурге на Ротенбауме.

Затем Людвиг и Липманн потерпели поражение со счётом 0-2 (19:21, 20:22) от бразильской пары Агаты/Ребекки. Чтобы пробиться в стадию плей-офф, им теперь нужно победить в последнем матче группы против непобедимых литовок Моники Пауликене и Эйне Раупелите, который состоится в пятницу.

Серебряные призёры Олимпиады Эллерс и Виклер испытали момент паники. Высокий блокирующий Эллерс получил травму левой лодыжки во время защитного манёвра во втором сете против швейцарского дуэта Квентин Меттрау/Йонатан Эйхольцер. После медицинской паузы его лодыжку забинтовали. Несмотря на проигрыш второго сета, они всё же победили со счётом 2-1 (21:17, 21:23, 15:9).

Чтобы сохранить Эллерса для важной пятничной игры против аргентинского дуэта Николаса и Томаса Капогроссо, они отказались от своей второй игры против австралийской пары Марка Никлаидиса и Изэка Каррачера.

Европейские чемпионы Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн победили в обоих своих матчах. Они обыграли финскую пару Нину Ахиаинен и Тару Лахти-Люкконен (21:17, 21:13) и пуэрто-риканскую пару Марию Гонсалес/Алланис Навас (21:13, 21:8).

Вторая немецкая пара по волейболу, Пауль Хеннинг и Максимилиан Юст, приняла участие только в одном матче, проиграв со счётом 0-2 (15:21, 15:21) голландскому дуэту Стивен ван де Велде/Маттью Иммерс.

Лора Людвиг, являющаяся частью немецкой волейбольной сцены, надеется переломить ситуацию в последнем матче группы против Литвы. Несмотря на текущие неудачи, вторая немецкая пара, Пауль Хеннинг и Максимилиан Юст, будет стремиться улучшить свой результат в предстоящем матче.

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