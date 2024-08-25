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Дуэт Мюллера и Тиллмана по пляжному волейболу заняли второе место на турнире в Гамбурге

В финале чемпионат Германии disqualфицировался при двух бросках дротиков. Они потерпели тесное поражение от швейцарского дуэта в городе Гамбург.

 and  James Williams
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- Дуэт Мюллера и Тиллмана по пляжному волейболу заняли второе место на турнире в Гамбурге

Германская волейбольная пара Свеня Мюллер и Цинья Тилльманн уступили в финале престижного турнира в Гамбурге. Они потерпели поражение от швейцарской пары Таня Хюберли и Нины Бруннер со счётом 1-2 (18-21, 21-18, 16-18). Ранее немки обыграли бразильскую команду Тамела/Виктория в полуфинале со счётом 2-0 (21-17, 25-23).

В решающем третьем сете чемпионки из Вены имели два шанса выиграть матч, но швейцарская пара успешно отразила эти атаки. Воспользовавшись вторым шансом и сильным подачей, Хюберли/Бруннер одержали победу на турнире в Гамбурге.

В четвертьфинале в субботу Мюллер/Тилльманн обыграли Лауру Людвиг со счётом 2-0, тем самым положив конец её международной карьере. Людвиг, которой 38 лет, призналась, что устала, но также рада, что её последний международный турнир прошёл здесь и они не выбыли с тремя поражениями. Людвиг и её партнёрша Луиза Липпманн заняли пятое место.

Элерс/Виклер снялись из-за травмы

Олимпийские серебряные призёры Нильс Элерс и Клеменс Виклер решили не продолжать участие в турнире после своей победы в первом матче против швейцарской пары Квентин Метраль и Джонатан Джордан в четверг. Во время защитной игры Элерс, мастер блока, получил травму. Элерс/Виклер поделили девятое место с другой немецкой парой Пауль Хеннинг/Максимилиан Юст в итоговом рейтинге.

Несмотря на их снятие, отсутствие Элерс/Виклер создало возможность для более жёсткой конкуренции среди оставшихся команд. Интенсивное соперничество между Мюллер/Тилльманн и Хюберли/Бруннер в немецкой волейбольной сцене будет стимулировать их конкурентоспособность в будущих матчах.

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