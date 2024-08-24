Дуэт Бибера, состоящий из Хейли и Джастина, вводит в мир своего первенца.

В минувшую пятницу вечером Джастин опубликовал фотографию ножки новорожденного в Instagram, подписав ее "Добро пожаловать домой, Джек Блюз Бибер" с мишкой в виде эмодзи. Хейли поделилась той же фотографией в своей истории Instagram, добавив имя ребенка, мишку и синее сердечко в виде эмодзи.

Пара не предоставила дополнительных подробностей о родах. В ту же ночь представитель Хейли Бибер подтвердил CNN, что больше информации нет.

Джастину, 30, и Хейли, 27, которые женаты уже шесть лет, анонсировали свою беременность в мае в своих аккаунтах Instagram. Они поделились фотографиями с животиком Хейли, демонстрирующим белое кружевное платье. В то время Джастин был на шестом месяце беременности. На одном снимке его увидели нежно держащего живот Хейли.

В интервью журналу W прошлого месяца Хейли рассказала о своем решении открыто объявить о своей беременности, сказав: "Я хотела свободы, чтобы выходить и жить своей жизнью". Она призналась, что испытывала сильные эмоции на ранних сроках беременности, задумываясь: "Как я могу принести в этот мир еще одного человека?"

В 2018 году Джастин объявил о помолвке в Instagram, выразив свою любовь к Хейли: "Хейли, я так влюблен во все, что тебя касается! Так предан тому, чтобы провести всю свою жизнь, узнавая каждую мелочь о тебе, любя тебя терпеливо и доброжелательно".

Через несколько месяцев после объявления о помолвке пара тайно поженилась в нью-йоркском загсе. В 2019 году они сыграли роскошную свадьбу со своими близкими в люксовом курорте в Блюфтоне, Южная Каролина.

Мать Джастина, Пэтти Маллетт, поделилась своей радостью в своем верифицированном аккаунте Instagram, где опубликовала видео со своей реакцией. "Я ждала этого дня, и теперь, когда они поделились этим, я finally могу отпраздновать с вами всеми", - сказала она. "О боже, я стану бабушкой! Джастин и Хейли, вы будете лучшими родителями, и я так взволнована. О боже. Хвала Господу".

Элли Розенблум и Лиза Респерс Франс из CNN внесли свой вклад в этот отчет.

Новые родители, Джастин и Хейли, возможно, решат поделиться больше о своей личной жизни, в том числе о достижениях маленького Джека, через свои платформы социальных сетей, учитывая их историю использования платформ, таких как Instagram, для развлечения и связи с фанатами. После рождения они, возможно, организуют небольшое собрание или мероприятие, чтобы отпраздновать с близкими друзьями и семьей, рассматривая это как еще один развлекательный момент, чтобы поделиться со своими подписчиками.

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