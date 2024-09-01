Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиГессен

ДТП с участием мотоцикла и велосипеда приводит к гибели: 57-летний мужчина погиб

На К50 автостраде близ Ротенбурга-на-Фульде произошла трагическая автокатастрофа, в результате которой один человек погиб, другой Róol претерпел телесные повреждения.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 1 минута
В результате несчастного случая велосипедист встречается со своей гибелью после столкновения с...
В результате несчастного случая велосипедист встречается со своей гибелью после столкновения с мотоциклом.

- ДТП с участием мотоцикла и велосипеда приводит к гибели: 57-летний мужчина погиб

Происшествие на дороге имело место между мотоциклом и велосипедом в районе Hersfeld-Rotenburg, в результате чего один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По данным полиции, 57-летний велосипедист трагически скончался на месте происшествия в Rotenburg an der Fulda. 53-летний мотоциклист получил серьезные травмы, но его состояние не было критическим, и он был доставлен в больницу. Причина столкновения не была раскрыта, но прокурор назначил эксперта для проведения расследования. Дорога окружного значения 50 оставалась закрытой от Erkshausen до Rockensüß до вечера воскресенья.

Происшествие произошло в регионе Гессен, конкретно в районе Hersfeld-Rotenburg. Жертвой, велосипедистом, стал человек, который скончался на месте происшествия в Rotenburg an der Fulda, также находящейся в Гессене.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
Федеральные земли Германии

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
В состоянии, казалось бы, опьянения, Хайденхайм сталкивается с Аугсбургом
Федеральные земли Германии

В состоянии, казалось бы, опьянения, Хайденхайм сталкивается с Аугсбургом

ФК Хайденхайм продолжает одерживать победы, с議席ым голом от арендованного у Баварии Вrannер, как и недавно подписанный игрок из Ульма. Звезда полузащиты выбывает из-за травмы.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно

Последние

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир
Панорама

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир

Умерший человек по подозрению в российском шпионаже: Хвальдимир В 2019 году на норвежском побережье обнаружили примечательного белуху по прозвищу Хвальдимир, облаченного в таинственный ошейник. Распространялись слухи, что Россия могла использовать морское млекопитающее для шпионской деятельности. К сожалению, Хвальдимир недавно погиб в Норвежском море. Причина его смерти остается загадкой. Норвежская телерадиокомпания

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
За последний десять месяцев Хане Bock рекламе наблюдал за судебными разбирательствами по обвинению...
Федеральные земли Германии

Заключение судебного разбирательства против подозреваемого в организации ПКК.

Индивидуум обвиняется в участии в Германии в качестве части запрещенной Курдской Рабочей Партии, известной как PKK. Ему теперь угрожает серьезный срок заключения.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно