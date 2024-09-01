- ДТП с участием мотоцикла и велосипеда приводит к гибели: 57-летний мужчина погиб

Происшествие на дороге имело место между мотоциклом и велосипедом в районе Hersfeld-Rotenburg, в результате чего один человек погиб и еще один получил серьезные травмы. По данным полиции, 57-летний велосипедист трагически скончался на месте происшествия в Rotenburg an der Fulda. 53-летний мотоциклист получил серьезные травмы, но его состояние не было критическим, и он был доставлен в больницу. Причина столкновения не была раскрыта, но прокурор назначил эксперта для проведения расследования. Дорога окружного значения 50 оставалась закрытой от Erkshausen до Rockensüß до вечера воскресенья.

Происшествие произошло в регионе Гессен, конкретно в районе Hersfeld-Rotenburg. Жертвой, велосипедистом, стал человек, который скончался на месте происшествия в Rotenburg an der Fulda, также находящейся в Гессене.

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