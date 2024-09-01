- ДТП на трамвае в Дрездене: пострадали молодой пассажир и кондуктор

Очень пьяный мужчина избил шестилетнего мальчика из Ливии и 43-летнего мужчину в трамвае в Дрездене. Оператор второй линии, направляющейся в Горбиц, заметил, как мужчина избивает мальчика и кричит расистские оскорбления в адрес пассажиров в пятничный вечер. Когда 43-летний мужчина попытался вмешаться на остановке Мерянплац, агрессор атаковал и его. Оба - мальчик и водитель - получили легкие травмы. Полиция Дрездена задержала 38-летнего немецкого мужчину, уровень алкоголя в крови которого превышал 0,4%. Полиция Дрездена ищет свидетелей этого тревожного инцидента.

Городской совет Дрездена выразил обеспокоенность инцидентом, заявив, что такое поведение нетерпимо со стороны Комиссии. В целях обеспечения более безопасной среды для поездок Комиссия рассматривает возможность ужесточения наказаний для пьяных пассажиров, создающих беспорядки на общественном транспорте.

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