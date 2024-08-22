- ДТП на А6 возле Мангейма - остановка движения и жертвы

В результате лобового столкновения на А6 вблизи Mannheim-Sandhofen в ночное время движение в направлении развязки Viernheim было закрыто примерно на час. По данным полиции, водитель вынужден был резко затормозить на строительной площадке, что заметил водитель сзади, но следующий за ним водитель не успел среагировать, в результате чего произошло столкновение с автомобилем впереди, который был вытолкнут на задний автомобиль.

В результате аварии пять человек получили легкие травмы и были доставлены в ближайшие медицинские учреждения, как сообщили в полиции. Также в аварии пострадал ребенок.

При проведении спасательных работ был задействован вертолет скорой помощи. Для посадки вертолета дорога в направлении развязки Viernheim была перекрыта, как сообщили в полиции. Кроме того, на противоположной стороне также произошла задержка, так как одному из автомобилей потребовалась эвакуация из-за проколотой шины, как сообщается.

Пять человек и ребенок получили травмы в результате аварии. Из-за прибытия вертолета движение на противоположной стороне также было нарушено, что привело к дополнительным задержкам из-за автомобиля с проколотой шиной.

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