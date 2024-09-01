- ДТП: Мотоцикл и автомобиль столкнулись в аварии, трое пострадали

Трое человек получили травмы в результате ДТП, произошедшего между автомобилем и мотоциклом вблизи Лохберга (район Кам). Водитель мотоцикла, 44-летний мужчина, получил серьезные травмы. Ехавший в составе группы из трех мотоциклистов, он занимал второе место, когда внезапный правый поворот привел к тому, что он выехал на встречную полосу, как сообщили в полиции.

Мотоцикл столкнулся с приближающимся автомобилем, в котором находились четыре пассажира. Водитель мотоцикла был выброшен на дорогу и доставлен в больницу вертолетом. 52-летняя водитель автомобиля и 8-летний пассажир также получили травмы и были доставлены в больницу на скорой помощи, заявил представитель полиции. Дорога была перекрыта в течение трех часов.

В результате аварии оба транспортных средства получили значительные повреждения. Расследование показало, что причиной ДТП стало внезапное поворот мотоциклиста на встречную полосу.

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