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Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейский Союз

Дружеские матчи, в результате которых выпадают красные карточки, вызывают физические конфронтации

Болельщики на футбольных матчах время от времени позволяют своим эмоциям выходить из-под контроля. Вред от алкоголя может иногда привести к вспышкам насилия.

 and  Christian Meier
Время чтения 1 минута
В контексте футбольной игры судья показывает красную карточку.
В контексте футбольной игры судья показывает красную карточку.

- Дружеские матчи, в результате которых выпадают красные карточки, вызывают физические конфронтации

Во время футбольного матча в Берлине-Хеллерсдорфе многочисленные желтые карточки привели к нескольким красным, что спровоцировало жестокое побоище. В нем участвовали члены одной из команд. Конфликт начался около 4 часов дня в воскресенье во время товарищеского матча на Тетеровер Ринг, как сообщили правоохранительные органы. Неизвестный 16-летний зритель и несколько неизвестных лиц вступили в жаркие споры. После удаления с стадиона драка продолжилась снаружи. После матча к ним присоединились дополнительные лица, в том числе некоторые игроки. Сообщалось, что 16-летнего парня прижали к ограждению, душили и били по лицу противники.

Нападавшие сбежали, но были пойманы полицией. 44-летний человек, участвовавший в инциденте, сопротивлялся офицерам, отказался предъявить удостоверение личности и боролся во время ареста, в результате чего был усмирен. Он получил незначительные травмы и позже дал положительный тест на алкоголь в концентрации около 0,02%.

Жестокое побоище на футбольном матче в Берлине-Хеллерсдорфе привлекло значительное внимание, многие европейские новостные издания обсуждали его в контексте насилия на футбольных матчах. Европейский Союз выразил обеспокоенность инцидентом, подчеркнув важность поддержания порядка и безопасности на спортивных мероприятиях.

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