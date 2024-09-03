Дрю Барримор не должна была снимать себя обнаженной.

В 1995 году актриса Дрю Бэрримор украсила обложку американского "Плейбоя" без колебаний. Сейчас она сожалеет об этом решении не из-за стыда за фотографии, а потому что недооценила возможные последствия.

Стала известной в возрасте 6 лет благодаря фильму "Э.Т.", слава Бэрримор сопровождалась алкоголем, наркотиками и неукротимым желанием бунтовать. Теперь, будучи успешной актрисой и матерью 12-летней Олив и 10-летнего Франки, Бэрримор стремится защитить своих детей от опыта, который она получила слишком рано.

В трогательном посте в Instagram, где она ведет свою собственную шоу-программу, Бэрримор размышляет о своем необычном детстве. "Я бы хотела, чтобы кто-то сказал мне 'нет' тогда", - говорит она, вспоминая отсутствие границ. Ее бунтарский дух привел ее в зрелую среду в молодом возрасте, подвергая ее сценам и опыту, которые были вне ее лет. Эти опыты включали наблюдение за "незадерживающимися развлечениями" на вечеринках, которые ей было некомфортно, несмотря на свою эксгибиционистское поведение.

Ее решение позировать для американского "Плейбоя" в 1995 году, до своего 20-летия, было продиктовано восприятием его как художественного выражения. Она утверждает, что не сожалеет о фотографиях, но не предвидела их вечную присутствие в цифровом мире. "Я не предвидела приход интернета. Я не знала, насколько моих знаний будет недоставать", - пишет Бэрримор в своем посте.

"Я хотела раствориться"

К сожалению, ее обнаженные фотографии все еще присутствуют в интернете, усиленные статьями, рассказывающими о приключениях ее детства, в том числе о 13-летнем разгуле, пьянстве и последующем пребывании в реабилитационной клинике. Она вспоминает, как была помечена как испорченный неудачник на обложке "Национального обозревателя" и других таблоидов. "Я хотела стереть себя из существования, никогда больше не появляясь", - признается она, выражая свое отвращение к нарративу, который стал ее вечной идентичностью.

К счастью, Бэрримор удалось вернуть контроль над своей жизнью и выражает благодарность тем, кто поддержал ее в выздоровлении. Постоянство интернета, часто называемое цифровой могилой, проиллюстрировано в жизни и выборе родительства Бэрримор. Она надеется защитить своих дочерей от опасностей современной технологии и социальных сетей, не давая им доступ к смартфонам.

Тем не менее, ее прошлое по-прежнему преследует настоящее, особенно по мере взросления ее детей. Как сообщало "USA Today" в феврале 2023 года, Олив использовала обложку "Плейбоя" своей матери в качестве аргумента в защиту ношения топа. "Я отрицаю, и она возражает: 'Ты была на обложке Плейбоя'", - признает Бэрримор, сожалея об неизбежности прошлого.

Несмотря на прошедшие годы, обнаженные фотографии Дрю Бэрримор из съемки для "Плейбоя" в 1995 году по-прежнему легко доступны в социальных сетях, служа напоминанием о прошлом. Перемещаясь по этому цифровому ландшафту, Бэрримор призывает своих дочерей держаться подальше от социальных сетей, признавая потенциальный вред, который они могут причинить.

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