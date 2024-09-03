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Дрю Барримор не должна была снимать себя обнаженной.

Ах, если бы она знала об этом!

 and  Viktoria Klein
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Дрю Бэримор размышляет о своем бурном прошлом, желая защитить своих дочерей от подобных...
Дрю Бэримор размышляет о своем бурном прошлом, желая защитить своих дочерей от подобных переживаний.

Дрю Барримор не должна была снимать себя обнаженной.

В 1995 году актриса Дрю Бэрримор украсила обложку американского "Плейбоя" без колебаний. Сейчас она сожалеет об этом решении не из-за стыда за фотографии, а потому что недооценила возможные последствия.

Стала известной в возрасте 6 лет благодаря фильму "Э.Т.", слава Бэрримор сопровождалась алкоголем, наркотиками и неукротимым желанием бунтовать. Теперь, будучи успешной актрисой и матерью 12-летней Олив и 10-летнего Франки, Бэрримор стремится защитить своих детей от опыта, который она получила слишком рано.

В трогательном посте в Instagram, где она ведет свою собственную шоу-программу, Бэрримор размышляет о своем необычном детстве. "Я бы хотела, чтобы кто-то сказал мне 'нет' тогда", - говорит она, вспоминая отсутствие границ. Ее бунтарский дух привел ее в зрелую среду в молодом возрасте, подвергая ее сценам и опыту, которые были вне ее лет. Эти опыты включали наблюдение за "незадерживающимися развлечениями" на вечеринках, которые ей было некомфортно, несмотря на свою эксгибиционистское поведение.

Ее решение позировать для американского "Плейбоя" в 1995 году, до своего 20-летия, было продиктовано восприятием его как художественного выражения. Она утверждает, что не сожалеет о фотографиях, но не предвидела их вечную присутствие в цифровом мире. "Я не предвидела приход интернета. Я не знала, насколько моих знаний будет недоставать", - пишет Бэрримор в своем посте.

"Я хотела раствориться"

К сожалению, ее обнаженные фотографии все еще присутствуют в интернете, усиленные статьями, рассказывающими о приключениях ее детства, в том числе о 13-летнем разгуле, пьянстве и последующем пребывании в реабилитационной клинике. Она вспоминает, как была помечена как испорченный неудачник на обложке "Национального обозревателя" и других таблоидов. "Я хотела стереть себя из существования, никогда больше не появляясь", - признается она, выражая свое отвращение к нарративу, который стал ее вечной идентичностью.

К счастью, Бэрримор удалось вернуть контроль над своей жизнью и выражает благодарность тем, кто поддержал ее в выздоровлении. Постоянство интернета, часто называемое цифровой могилой, проиллюстрировано в жизни и выборе родительства Бэрримор. Она надеется защитить своих дочерей от опасностей современной технологии и социальных сетей, не давая им доступ к смартфонам.

Тем не менее, ее прошлое по-прежнему преследует настоящее, особенно по мере взросления ее детей. Как сообщало "USA Today" в феврале 2023 года, Олив использовала обложку "Плейбоя" своей матери в качестве аргумента в защиту ношения топа. "Я отрицаю, и она возражает: 'Ты была на обложке Плейбоя'", - признает Бэрримор, сожалея об неизбежности прошлого.

Несмотря на прошедшие годы, обнаженные фотографии Дрю Бэрримор из съемки для "Плейбоя" в 1995 году по-прежнему легко доступны в социальных сетях, служа напоминанием о прошлом. Перемещаясь по этому цифровому ландшафту, Бэрримор призывает своих дочерей держаться подальше от социальных сетей, признавая потенциальный вред, который они могут причинить.

Дрю Берримор, на тот момент юная звезда, общалась на вечеринке в 1984 году, вместе с актрисой Мариэль Хемлингвэй и её спутником Брюсом Томасом.

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