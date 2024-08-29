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Дрезденское "Динамо" занято защитой игрока Риша

Дрезден приветствует своего новейшего приобретения. Саша Ришalih перешёл играть на Эльбе, ранее он выступал за состав Ульма.

 and  Yaroslav Smith
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- Дрезденское "Динамо" занято защитой игрока Риша

Динамо Дрезден укрепило оборонительную линию подписанием Саши Риша. Ранее винг-бек выступал за дебютантов 2-й лиги "ССВ Ульм". Теперь Риш стремится помочь Дрездену выйти во 2-ю лигу.

В своих словах он сказал: "Для меня было очевидным решение присоединиться к Дрездену. Очарование клуба и поддержка болельщиков всегда меня восхищали. Кроме того, у меня есть история с Томасом Штаммом со времен юношеской академии Фрайбурга". Риш, 24 года, провел 67 матчей в 3-й лиге, забив 4 гола.

Новая роль Риша в оборонительной линии "Динамо Дрезден" должна усилить их оборонительные стратегии, сделав их более стойкими. Кроме того, с его соревновательным духом Риш надеется существенно способствовать борьбе Дрездена за выход в высшую лигу в предстоящем сезоне.

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