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Федеральные земли ГерманииНовостиИсследования и разработки

Дрезденский университет исследовает транспортные средства будущего.

Текущее внимание сосредоточено на автоматизации дальних поездок, авиационной навигации или сельскохозяйственного возделывания при использовании роботов. Geschwindigkeit, которая когда-то воспринималась как фантастика, все больше превращается в реальность. Ученые выражают энтузиазм.

 and  Michael Bootcampf
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Дрезденский Технический Университет исследует будущее транспорта
Дрезденский Технический Университет исследует будущее транспорта

- Дрезденский университет исследовает транспортные средства будущего.

Технический университет Дрездена планирует погрузиться в мобильность эпохи с помощью Smart Mobility Lab. Гигантский, около 30-метровый испытательный центр для вождения и полета площадью более одного гектара строится на исследовательском кампусе в Шварцкольме, районе Хойерсверды. В этом центре будут размещены специализированные лаборатории, посвященные инновациям, тестированию, сертификации и техническому мониторингу автономных автомобилей и aircraft.

Большая часть инвестиций в размере более 100 миллионов евро происходит из фондов, предназначенных для структурной перестройки в районах, где добывается лигнит. Основным пользователем лаборатории станет Дрезденский симулятор вождения, который переедет из Фрайталя недалеко от Дрездена в Хойерсверду. Исследовательская деятельность там начнется в 2027 году, создавая более 300 новых рабочих мест.

Также ожидается, что исследовательская инфраструктура привлечет компании, заинтересованные в сотрудничестве в исследованиях. Как заявила ректор ТУ Дрезден Ульрике Стаудингер, "Smart Mobility Lab - это исключительный пример передового междисциплинарного исследования в ТУ Дрезден и того, как первоклассная инфраструктура необходима для мирового уровня исследований". Такая исследовательская инфраструктура также привлекает предприятия, заинтересованные в проведении совместных исследований.

Премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер (ХДС) выделил Smart Mobility Lab как пример инновационных возможностей Саксонии. Адвансед мобайл является одним из самых влиятельных будущих направлений в инновационной стратегии Саксонии. С исследовательским кампусом они создают новые экономические структуры, которые повысят уровень жизни жителей Верхней Лужицы.

Технический университет Дрездена планирует дальнейшее развитие исследований и разработок в области мобильности с помощью Smart Mobility Lab. Лаборатория не только будет отвечать потребностям Дрезденского симулятора вождения, но и будет стимулировать сотрудничество в исследованиях с заинтересованными компаниями, подчеркивая важность прочной инфраструктуры для прорывных исследований в этой области.

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