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Дрезденский пожарный отдел готовится к возможному наводнению реки Эльбы.

 and  Lauren Adams
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Пожарная служба Дрездена готовится к возможному разливу реки Эльбы
Пожарная служба Дрездена готовится к возможному разливу реки Эльбы

Дрезденский пожарный отдел готовится к возможному наводнению реки Эльбы.

Пожарная служба Дрездена готова к возможности наводнения Эльбы, которое может осложнить восстановительные работы после частичного обрушения Каролabrücke. Это основано на предварительных данных о возможном сильном погодном явлении в восточном регионе, заявил Михаэль Клаhre из пожарной службы Дрездена. "Мы следим за этим", - сказал он.

Пока не обозначены конкретные действия, было отмечено. Точная степень погодной ситуации остается неопределенной. Однако план действий на случай наводнения уже разработан и будет активирован, если это будет необходимо. "Мы начеку и готовы", - добавил Клаhre.

Германский метеорологический сервис (DWD) не прогнозирует сильной погоды в Саксонии, но ожидает сильных дождей в центральной Богемии, горах Изара и Рудных, а также на больших территориях Австрии. Это может повлиять на реки в Саксонии.

Метеоролог из DWD в Лейпциге заявил, что с пятницы до воскресенья возможно постоянное выпадение осадков восточнее Эльбы и особенно в трехсторонней зоне Германии-Польши-Чехии. Общий объем осадков может составить 40-50 литров на квадратный метр. Однако в Богемии и больших частях Австрии ожидается гораздо больше осадков - до 150-200 литров на квадратный метр.

Подготовка пожарной службы выходит за рамки управления наводнением, так как они также имеют в распоряжении средства для тушения пожаров на случай любых связанных инцидентов. В свете ожидаемых сильных дождей роль пожарной службы в эвакуации и спасательных операциях может быть решающей.

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