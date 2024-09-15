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Дрезден повышает уровень тревоги

Достиг крыши в Баварии

 and  Melissa Williams
Время чтения 2 минут
Дрезден готовится к дополнительному всплеску уровней наводнения более шести метров
Дрезден готовится к дополнительному всплеску уровней наводнения более шести метров

Дрезден повышает уровень тревоги

Тяжелые ливни в прилегающих странах также приводят к повышению уровня рек в Баварии и Саксонии. Несмотря на то, что пик наводнения на юге, возможно, уже достиг своего пика, уровень реки Эльбы, по прогнозам, будет расти в течение нескольких дней. В соседних странах, таких как Австрия, Чехия и Польша, произошли существенные осадки и наводнения, но ситуация в Германии остается относительно спокойной, хотя некоторые места объявили предварительные предупреждения. Кроме того, осадки ожидаются в Саксонии до понедельника afternoon, и в некоторых частях Баварии они могут продолжаться до вторника afternoon.

Дрезден объявил второй уровень предупреждения о наводнении вечером. Уровень Эльбы составляет 501 сантиметр, и ожидается существенное повышение, как сообщается из столицы Саксонии. Кроме того, частично обрушившийся Карлов мост усугубляет ситуацию с наводнением: затопленные части моста препятствуют течению, вызывая повышение уровня воды вверх по течению Эльбы на 30-50 сантиметров в некоторых местах. По прогнозам, Дрезден повысит уровень предупреждения до 3 в понедельник, что требует превышения порога в 6 метров. Всего есть четыре уровня предупреждения, и пик ожидается к середине недели.

В Шоне на Эльбе активен второй этап тревоги, сигнализирующий о начале наводнения, как сообщает центр управления наводнениями в земле. Тот же этап тревоги уже введен в Гёрлице на Лужицкой Неiße, где уровень воды сейчас спадает, но может подняться снова в понедельник. В Бранденбурге наводнение ожидается в некоторых районах, но за выходные не было объявлено уровней тревоги.

Спасен молодой человек в инвалидном кресле

В Баварии максимальные уровни воды были достигнуты к утру, как сообщает служба новостей о наводнениях. Осадки в воскресенье afternoon сначала вызовут небольшое повышение уровня воды на востоке, как сообщает служба баварского ведомства по охране окружающей среды. Дальнейшее развитие остается неясным. Согласно текущим оценкам, уровни рек в пострадавших регионах могут достичь аналогичных высот к вторнику. Ожидается, что осадки ослабнут во вторник, и ситуация нормализуется в Баварии к среде.

В Пассау уровень Дуная достиг пика рано утром в воскресенье. Некоторые пути и парковки были заблокированы, как объявил город. В Рюхсторфе на Ротте в ранние часы воскресенья был достигнут третий уровень тревоги, где уровень воды, по прогнозам, временно немного поднимется.

В Мюнхене уровень воды ненадолго опустился ниже второго уровня тревоги в воскресенье. В столице Баварии пожарная служба спасла 19-летнего молодого человека из воды наводнения вечером в субботу, который был унесен в своем инвалидном кресле. К счастью, молодой человек не пострадал в результате инцидента.

В Баварии, несмотря на ожидаемые осадки во вторник, уровни рек в пострадавших регионах, по прогнозам, достигнут аналогичных высот к этому дню, как сообщает служба баварского ведомства по охране окружающей среды. Молодой человек, 19-летний юноша, был успешно спасен из воды наводнения в Мюнхене вечером в субботу, несмотря на то, что был унесен в своем инвалидном кресле.

Осадки в Баварии, вызывающие небольшое повышение уровня воды на востоке в воскресенье afternoon, не оказали существенного влияния на общую ситуацию, так как уровни рек в основном достигли своего пика к утру.

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