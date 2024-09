- Дрезден переживает бедствие, когда мост рушится на куски.

Дрезден чудом избежал крупной катастрофы после частичного обрушения моста Карлы. Около 100-метрового участка, включавшего трамвайные пути, пешеходную дорожку и велосипедную полосу, рухнул в Эльбу посреди ночи. Еще один участок остается под угрозой обрушения. К счастью, жертв нет. Власти не подозревают злого умысла и считают это несчастным случаем.

Глава отдела мостов и инженерных сооружений Дрездена Хольгер Кальбе появился перед прессой на следующее утро, явно потрясенный. "Давайте я вам скажу, это утро, которое никто бы не хотел встретить", - сказал он.

Всего за несколько минут до последнего трамвая

Мост Карла в Дрездене является одной из главных транспортных артерий города, перекинувшись через Эльбу в центре города. Последствия обрушения могли бы быть намного более серьезными: всего за 18 минут до частичного обрушения последний трамвай проехал по мосту. Трамвай проехал в 2:50 ночи, а мост обрушился в 3:08, согласно данным транспортной компании.

Земля дрожала

Первые сообщения о обрушении моста reached полицию посреди ночи от их собственных коллег, проводивших меры безопасности в 50 метрах от еврейской синагоги. "Мы получили первое сообщение около 3:00 ночи. Это была наша собственная команда на месте, которая сообщила о громком, тяжелом шуме. Земля дрожала", - сказал представитель полиции Томас Гейтнер.

Коррозия как возможная причина?

Мост Карла, построенный в 1971 году, состоит из трех секций (частей A, B и C). Части A и B недавно были отремонтированы, но C (предназначенная для ремонта в следующем году) обрушилась. "Это риск, с которым мы боролись годами", - сказал глава отдела Кальбе. "Текущее состояние части C не было чем-то, что мы могли бы предположить, что это приведет к обрушению".

Расследование точной причины инцидента продолжается, но Хольгер Кальбе выдвинул подозрение: коррозия могла быть виновницей - последствие ненадлежащего обслуживания в прошлом. "Мы видели здесь massive chloride ingress во времена ГДР", - сказал Кальбе. "Возможно, что в тот момент было massive chloride ingress и вызвала коррозию арматуры внутри моста".

Поставка отопления полностью прекратилась

По данным пожарной службы, на стороне старого города моста появилась щель шириной один метр. Когда командир пожарной службы Михаэль Кларе осмотрел место, раздался внезапный громкий взрыв, он сообщил. Два трубопровода отопления прорвались. Вытекающая вода затопила части террасы берега. Сперва отопление полностью было отключено для города. Ответственный поставщик энергии постепенно подключал различные районы к сети.

Место обрушения было оцеплено в больших масштабах.

Полиция установила большой периметр вокруг места обрушения. Транспорт и трамваи были перенаправлены. Общественности было рекомендовано держаться подальше. Несмотря на это, сотни зевак собрались вдоль Эльбы, чтобы увидеть упавший мост. Остальные части моста сейчас недоступны. Открытия других двух пролетов моста не будет в ближайшее время, сказал Кальбе. Упавший пролет моста когда-то был соединен с другими, и там также был нанесен ущерб. Весь мост теперь требует осмотра.

Текущий испытание движения на мосту

Упавший пролет моста Карла в Дрездене был запланирован на ремонт в следующем году. Кроме того, на мосту до конца года планировалось испытание движения, направленное на повышение безопасности велосипедистов и пешеходов. Испытание и проект были предметом жарких дебатов. Дрезденская АФД обвинила в неправильной фокусировке в политике движения, утверждая, что финансирование для испытания движения должно было быть направлено на статические меры безопасности вместо этого.

Полиция: нет оснований для судебного разбирательства

В настоящее время полиция считает частичное обрушение несчастным случаем. "Мы не обнаруживаем признаков какой-либо криминальной деятельности. Расследования не ведутся", - сказал представитель полиции Гейтнер. Фокус сейчас на том, чтобы определить точную причину. Если будет установлено, что были совершены ошибки, то будет инициировано уголовное расследование, сказал Гейтнер. "Но мы не имеем таких указаний в настоящее время".

Отвечающие полицейские офицеры усердно работали над поддержанием порядка и безопасности вокруг места обрушения моста, обеспечивая, чтобы район был безопасным, и зеваки были держались на безопасном расстоянии. Из-за значительного ущерба полиция также сыграла важную роль в управлении перенаправлением транспорта и обеспечении бесперебойного движения транспорта в и вокруг города.

