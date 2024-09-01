- Древнее поселение, которому более тысячи лет, обнаружено возле Белкау

В сельской местности Альтмарка археологи обнаружили обширное поселение в Белькау, которое может похвастаться шестью превосходно сохранившимися колодцами, каждому из которых около 1200 лет. Как заявил руководитель проекта и археолог Феликс Бирманн из Управления по делам наследия и археологии земли Саксония-Анхальт агентству Дойче Прессе, "Древесина дуба в грунтовых водах сохранилась так, как будто была построена вчера. Некоторые части дерева выглядят как новые". Археолог добавил, "Древесина позволяет точно датировать колодцы дендрохронологией. Один из колодцев был построен в 770 году нашей эры, другой - в 888 году нашей эры".

Поселение, в котором проживало около 500 человек в течение длительного периода, занимало около 25 гектаров. По словам археолога, "Множество высококачественных артефактов свидетельствуют о том, что жители были богатыми, в основном благодаря сельскому хозяйству, торговле и ремеслам из бронзы и железа".

Бирманн оценивает, что всего было около 20-30 колодцев, каждый из которых был на своем дворе. Если колодец пересыхал, рядом с ним копался новый. Колодцы были примерно от 1,20 до 3,30 метров в глубину благодаря высокому уровню грунтовых вод.

Целью раскопок является получение информации о истории региона Альтмарк в период миграции и Средневековье, отмеченный нестабильностью. "В 5-м и 6-м веках германские группы мигрировали на восток, а другие - на запад. В 7-м веке появились славяне. С тех пор Альтмарк служил местом встречи людей разных языков и культур", - объяснил Бирманн.

Место в Белькау также свидетельствует о присутствии скандинавов. "Раскопки принесли множество артефактов, датируемых почти всеми эпохами с неолита", - сказал Бирманн. Обнаружение римских монет и военного снаряжения указывает на торговлю и скандинавских воинов, служивших в римской армии. Особенно примечательныfibulae 6-го и раннего 7-го веков, лучшие аналоги которых найдены в южной Швеции и Готландии. Изобилие таких артефактов вызывает вопрос, останавливались ли скандинавские племена в Альтмарке во время своих миграций. Кроме того, были найдены инструменты, такие как серпы, ножи и железные наконечники стрел, которые, скорее всего, были изготовлены в поселении.

Руководитель проекта Феликс Бирманн поделился дополнительными подробностями о колодцах с агентством Дойче Прессе, выразив мнение, что "Сохранение колодцев поможет расширить понимание общественности эпохального значения этого места". Некоторые артефакты, обнаруженные на месте, такие как фибулы и римские монеты, могут потенциально предоставить ценную информацию об присутствии скандинавов в регионе.

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