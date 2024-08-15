Дрессеровый гонщик летит на камшик из национальной команды

Датская наездница по выездке Карина Кассо Крют исключена из национальной команды после обвинений в жестоком бичеvanie лошади. После появления видео, подтверждающего обвинения, она была оштрафована. Федерация также приостановила ее членство в национальной команде, срок приостановки неизвестен.

Карина Кассо Крют была исключена из национальной команды из-за видео, на котором она жестоко бичует лошадь. Федерация объявила, что ее поведение в видео 2022 года несовместимо с нормами и ценностями, описанными в спортивной программе для членов команды федерации и национальной команды. Продолжительность приостановки неизвестна.

Крют изначально планировала поехать в качестве запасной наездницы с командой по выездке на Олимпиаду, но сняла свою кандидатуру вскоре после объявления состава команды. Согласно агентству новостей Ritzau, это произошло после того, как видео было отправлено в Датскую конную федерацию. В прошлом году она выиграла бронзу на чемпионате Европы с датской командой и золото на чемпионате мира в 2022 году.

Сначала был наложен штраф

Сначала федерация наложила штраф в размере около 670 евро на Карину Кассо Крют. Ее приостановка последовала после публикации видео в Интернете, вызвавшей резкую критику в Дании. Это последний шокирующий случай в мире выездки. Перед Играми трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Дюжарден вызвала резонанс, когда появилось четырехлетнее видео, на котором якобы жестоко обращаются с лошадью.

Международная федерация FEI объявила, что Дюжарден приостановлена ​​предварительно в ожидании расследования. 39-летняя Дюжарден сама запросила приостановку. "Что произошло, не отражает того, как я тренирую своих лошадей или обучаю своих учеников, но нет оправданий", - сказала она позже в заявлении. "Я глубоко сожалею и должна была подать лучший пример. Я искренне извиняюсь за свое поведение".

Несмотря на штраф и приостановку, участие Карины Кассо Крют в Олимпийских играх 2024 года в Париже остается неопределенным из-за ее исключения из национальной команды. Скandal, связанный с ее поведением, потенциально может повлиять на ее участие в будущих международных соревнованиях.

Олимпийские игры 2024 года в Париже могут стать свежим стартом для многих спортсменов, но будущее Карины Кассо Крют в спорте зависит от того, как она справится с этой скандалом и продемонстрирует свою приверженность конным ценностям.

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