Дрессеровоза поднимается в воздух после жестокого избиения сборной
Датская наездница по выездке Карина Кассо Крют исключена из национальной команды после обвинений в жестоком обращении с лошадью. После появления видеодоказательств она была оштрафована. Теперь федерация также приостановила ее членство в национальной команде - на неопределенный срок.
Карину Кассо Крют исключили из национальной команды из-за ударов хлыстом. Причиной стало видео, на котором она жестоко обращается с лошадью. Об этом объявила федерация. Поведение наездницы в видео 2022 года сочли несовместимым с нормами и ценностями, описанными в спортивной программе для членов команды федерации и национальной команды. Продолжительность приостановки пока неизвестна.
Крют должна была отправиться в качестве запасной наездницы с командой по выездке на Олимпийские игры, но отказалась от участия вскоре после объявления команды. Согласно агентству новостей Ritzau, это произошло после того, как видео было передано в Датскую федерацию конного спорта. Наездница выиграла бронзу на чемпионате Европы с датской командой в прошлом году и золото на чемпионате мира в 2022 году.
Сначала только штраф
Сначала федерация оштрафовала Кассо Крют на сумму около 670 евро. Приостановление членства в команде по выездке последовало после публикации видео в интернете, вызвавшей резкую критику в датском обществе. Это последний шокирующий случай в мире выездки. Перед Играми трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Дюжарден вызвала резонанс. Неожиданно появилось четырехлетнее видео, на котором Дюжарден действует против благополучия лошади.
Мировая федерация FEI объявила, что Дюжарден приостановлена предварительно. 39-летней наезднице было разрешено это сделать в ожидании расследования видео. "То, что произошло, совсем не похоже на то, как я обращаюсь со своими лошадьми или обучаю своих учеников, но это не оправдание", - позже заявила Дюжарден. "Я глубоко сожалею и должна была подать лучший пример. Я искренне извиняюсь за свое поведение".
Несмотря на штрафы и приостановления, Олимпийские игры 2024 года в Париже все еще ждут с нетерпением в мире конного спорта. Таким образом, исключение Карины Кассо Крют из датской команды является серьезной потерей для надежд нации в соревнованиях по выездке.