Дрессеровоза поднимается в воздух после жестокого избиения сборной

Датская наездница по выездке Карина Кассо Крют исключена из национальной команды после обвинений в жестоком обращении с лошадью. После появления видеодоказательств она была оштрафована. Теперь федерация также приостановила ее членство в национальной команде - на неопределенный срок.

Карину Кассо Крют исключили из национальной команды из-за ударов хлыстом. Причиной стало видео, на котором она жестоко обращается с лошадью. Об этом объявила федерация. Поведение наездницы в видео 2022 года сочли несовместимым с нормами и ценностями, описанными в спортивной программе для членов команды федерации и национальной команды. Продолжительность приостановки пока неизвестна.

Крют должна была отправиться в качестве запасной наездницы с командой по выездке на Олимпийские игры, но отказалась от участия вскоре после объявления команды. Согласно агентству новостей Ritzau, это произошло после того, как видео было передано в Датскую федерацию конного спорта. Наездница выиграла бронзу на чемпионате Европы с датской командой в прошлом году и золото на чемпионате мира в 2022 году.

Сначала только штраф

Сначала федерация оштрафовала Кассо Крют на сумму около 670 евро. Приостановление членства в команде по выездке последовало после публикации видео в интернете, вызвавшей резкую критику в датском обществе. Это последний шокирующий случай в мире выездки. Перед Играми трехкратная олимпийская чемпионка Шарлотта Дюжарден вызвала резонанс. Неожиданно появилось четырехлетнее видео, на котором Дюжарден действует против благополучия лошади.

Мировая федерация FEI объявила, что Дюжарден приостановлена ​​предварительно. 39-летней наезднице было разрешено это сделать в ожидании расследования видео. "То, что произошло, совсем не похоже на то, как я обращаюсь со своими лошадьми или обучаю своих учеников, но это не оправдание", - позже заявила Дюжарден. "Я глубоко сожалею и должна была подать лучший пример. Я искренне извиняюсь за свое поведение".

Несмотря на штрафы и приостановления, Олимпийские игры 2024 года в Париже все еще ждут с нетерпением в мире конного спорта. Таким образом, исключение Карины Кассо Крют из датской команды является серьезной потерей для надежд нации в соревнованиях по выездке.

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