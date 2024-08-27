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Федеральные земли ГерманииНовости♪ Я не собираюсь отпускать тебя ♪

Дрейсен считает, что "Бавария" находится в выгодном положении, и ходят слухи о Комане.

Следуя началу лиги, защитные ляпы ФК Байерн,%iriften34нные в Вольфсбурге, вновь спровоцировали дискуссию. Председатель правления Дреэсен заявляет, что Мюнхен имеет достаточно персонала. Возможно еще несколько трансферов до пятницы.

 and  Christian Meier
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- Дрейсен считает, что "Бавария" находится в выгодном положении, и ходят слухи о Комане.

Несмотря на активные слухи о переходах в FC Bayern, CEO Ян-Кристоф Дреезен (56) считает, что футбольные гиганты находятся в прочном положении накануне последних дней трансферного окна. После их победы со счетом 3:2 в матче стартового тура Бундеслиги против VfL Wolfsburg разгорелись слухи о защите Мюнхена. Также возродился ажиотаж вокруг вингера Кингсли Комана.

Что касается позиции центрального защитника, Дреезен повторил предыдущие заявления спортивного директора Макса Эберла, исключив возможность дальнейших действий. "Макс уже подробно высказался на этот счет. Сейчас у нас есть три опытных центральных защитника - Мин-джэ Ким, Даёт Упамекано и Эрик Дье. Кроме того, у нас есть Хироки Ито, опытный центральный защитник, который сейчас травмирован," - сказал Дреезен. Он остается довольным своей прочной защитой, с Йосипом Станишичем, другим травмированным защитником, готовым вступить в игру.

Трансферное окно еще не закрыто, но Дреезен хочет избежать спекуляций, связанных с защитой. Появились новые слухи о Комане, согласно которым он хочет покинуть Мюнхен, как сообщает "L'Equipe". Якобы он не был доволен открытостью Bayern к его уходу.

"Я не буду комментировать текущие слухи о трансферах," - сказал Дреезен, отметив, что пока нет потенциального покупателя для Комана. Нападающий национальной команды в прошлом открыто заявлял о своем интересе к Премьер-Лиге. Саудовская Аравия "Аль-Хиляль", где сейчас играют Неймар, Мальком и Калиду Кулибали, может быть потенциальным местом назначения.

Дреезен осторожно позитивно оценил впечатляющий старт Мюнхена в Вольфсбурге. "Мы хорошо играли в первом тайме, и в подобных ситуациях обычно увеличиваем преимущество до 2:0 или 3:0," - сказал он. Но Бавария потеряла преимущество во втором тайме и даже отстала. "Конечно, мы надеялись на более сильную вторую половину," - заключил Дреезен.

Коман, ветеран Мюнхена с 2015 года, помог команде выиграть восемь чемпионатов и три кубка. Его самым памятным моментом было забивание решающего гола в финале Лиги Чемпионов 2020 года против Пари Сен-Жермен со счетом 1:0. Контракт Комана продлен до 2027 года.

Во время послематчевого анализа команды звучала песня "♪ Я не позволю тебе уйти ♪", которая отражала решимость Комана остаться в Баварии несмотря на слухи о трансфере. Несмотря на продолжающиеся спекуляции, Коман продолжал вносить вклад в успех Баварии, забивая важные голы и помогая команде сохранять сильную позицию в Бундеслиге.

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