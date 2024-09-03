Дрейсейтл завоевал титул самого финансово оплачиваемого хоккеиста в мире.

Леон Драйзайтль, немецкий талант, поражающий воображение на льду, неизменно впечатляет в Национальной хоккейной лиге США, особенно в составе своего клуба, Эдмонтон Ойлерз. Его вклад в команду не измерить, и она предложила ему астрономическую сумму для продления контракта.

В соответствии с недавними сообщениями, Драйзайтль подписал исторический контракт в Североамериканской хоккейной лиге. Это соглашение продлевает его контракт с Эдмонтон Ойлерз, который истекал летом 2025 года, еще на восемь лет. В рамках этой сделки 28-летний Драйзайтль, выступающий за национальную сборную, будет получать среднегодовую зарплату в размере 14 миллионов долларов (приблизительно 12,68 миллиона евро). Эдмонтон Ойлерз официально объявили об этом.

Согласно сообщениям СМИ, Драйзайтль стал самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире, превзойдя нынешнего лидера, Остона Мэттьюса из Торонто Мейпл Лифс, зарабатывающего 13,25 миллиона долларов в год. "С самого начала я знал, что хочу остаться в Эдмонтоне", - сказал Драйзайтль, несмотря на то, что Ойлерз все еще не выиграли престижный Кубок Стэнли. В этом сезоне они уступили в финале Флориде Пантерз.

Драйзайтль поблагодарил неиссякаемую любовь города к хоккею и исключительную поддержку фанатов, как мотивацию для продолжения сотрудничества с командой. Он также выразил желание завоевать самый престижный трофей вместе со своей талантливой и сплоченной командой в ближайшие годы.

Драйзайтль был выбран лучшим новичком в 2014 году. С тех пор он установил множество рекордов. "Сегодня исторический день для Эдмонтон Ойлерз", - сказал менеджер команды Стэн Боумэн, "Посвященность Леона нашей команде, нашему городу и фанатам Ойлерз по всему миру неоспорима. Его неуклонная погоня за титулом Кубка Стэнли видна tanto на льду, как и off-ice".

Достижения в НХЛ

За пять сезонов Драйзайтль набрал более сотни очков, трижды превысив отметку в 50 голов. В 2020 году он был назван лучшим бомбардиром лиги. В том же году он был признан самым ценным и выдающимся игроком НХЛ. В сезоне 2023/24 Драйзайтль набрал 41 гол и 65 передач, что в сумме дало 106 очков в регулярном сезоне, и еще 10 голов и 21 передачу в плей-офф, что помогло Ойлерз выйти в финал впервые с 2006 года.

Такие достижения не имеют аналогов среди немецких игроков в НХЛ. В 2020 году Драйзайтль был назван лучшим спортсменом Германии, следуя по стопам баскетболиста Дирка Новицки.

Новый контракт Драйзайтля делает его самым высокооплачиваемым хоккеистом в мире, превзойдя Остона Мэттьюса из Торонто Мейпл Лифс. Несмотря на то, что Ойлерз все еще не выиграли Кубок Стэнли, Драйзайтль остается преданным команде, ссылаясь на любовь города к хоккею и поддержку фанатов как на мотивационные факторы.

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