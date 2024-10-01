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Драги советует ЕС быть осторожным в торговом конфликте с Китаем

 and  John Stellmacher
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Ранее возглавляющий правительство Италии представил свой анализ конкурентного преимущества ЕС в...
Ранее возглавляющий правительство Италии представил свой анализ конкурентного преимущества ЕС в Брюсселе (Архивное видео)

Драги советует ЕС быть осторожным в торговом конфликте с Китаем

После разногласий в торговле с Китаем бывший президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги призвал ЕС выбрать "осторожный" путь. "Мы не такие, как США, мы не можем строить торговые барьеры", - заявил Драghi в Брюсселе в понедельник, имея в виду США, которые ввели жесткие ограничения на импорт китайских товаров.

ЕС гораздо больше зависит от международной торговли, чем США и Китай, и поэтому должен действовать "очень осторожно, вопрос за вопросом", подчеркнул Драghi. Поскольку его экономика в основном открыта, ЕС, скорее всего, почувствует последствия полномасштабной торговой войны гораздо сильнее. Цель должна состоять в том, чтобы восстановить сбалансированные торговые условия - например, когда промышленность получает несправедливые преимущества из-за чрезмерных субсидий или государственных корпораций.

Еврокомиссия подозревает, что Китай дает несправедливое преимущество своим производителям автомобилей за счет субсидий. В эту пятницу страны ЕС должны проголосовать по предложению Брюсселя о введении тарифов в размере до 36,3% на электромобили из Китая. В качестве сравнения, президент США Джо Байден в мае объявил тарифы в размере 100% на китайские электромобили.

Однако Китай отвечает угрозой введения тарифов на молочную и мясную продукцию из Европы в этом торговом споре с ЕС. Обе стороны эскалировали вопрос к Всемирной торговой организации (ВТО) в отношении предполагаемых тарифов, но переговоры о компромиссе пока не привели к результатам.

ЕС должен принять стратегию, учитывающую возможное влияние на другие сектора, поскольку тарифы в ответ от Китая могут навредить европейским производителям молока и мяса. Кроме того, важно, чтобы ЕС обращал внимание на случаи, когда "другие" отрасли, такие как производство автомобилей, получают несправедливые преимущества за счет чрезмерных субсидий или государственных корпораций.

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