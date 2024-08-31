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Дождь дает лесу Саксонии-Анхальта успокаивающий отдых

 and  Melissa Williams
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В лесах Саξонии-Ангальт древние деревья гибнут, но также появляются и свежие всходы.
В лесах Саξонии-Ангальт древние деревья гибнут, но также появляются и свежие всходы.

- Дождь дает лесу Саксонии-Анхальта успокаивающий отдых

В лесах Саксонии-Анхальт в последние дни постепенно ослабевает долговременное напряжение, вызванное нехваткой дождя, благодаря достаточному количеству осадков в этом году. Как сообщила Анне Пиехулик из Государственного лесного центра, растения лучше растут, чем в предыдущие годы, и появляются новые саженцы, оживляя окружающую среду. Дождь также способствовал росту молодых растений.

Однако избыток осадков в этом году замедлил рост некоторых лесных вредителей. Некоторые хвойные деревья смогли производить смолу в местах сверления, чтобы бороться с короедами и ограничить распространение вредителей.

Тем не менее, ситуация в лесах Саксонии-Анхальт остается "крайне тяжелой" с 2018 года, как заявила Пиехулик. Это связано с факторами, такими как необычная полоса жаркой погоды в сочетании с редкими осадками в период роста за последние пять лет.

Леса постепенно теряют свою жизнеспособность, что показывает увеличение смертности и упадок. В результате леса стали более уязвимыми для ущерба от штормов или заражения короедами или грибками. В 2022 году доля сильно поврежденных деревьев в Саксонии-Анхальт составила 11 процентов, почти в три раза больше среднего показателя 3,9 процента с 1991 по 2023 год.

В Саксонии-Анхальт наиболее часто сообщается о сильном повреждении елей (66 процентов). Из-за высокой смертности с 2018 года больше невозможно делать надежные прогнозы о здоровье основного вида деревьев, ели, в истории опроса состояния лесов Саксонии-Анхальт. Между 2015 и 2023 годами доля елей сократилась с 17 до 2 процентов.

После длительного напряжения из-за засухи леса наконец-то испытали облегчение с приходом достаточного количества осадков в этом году. После улучшения окружающей среды люди, ищущие покой и умиротворение, могут найти леса Саксонии-Анхальт идеальным местом для отдыха.

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