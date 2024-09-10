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Диаграмма 1: Оценка политических лидеров в сентябре 2024 года

Диаграмма 2: Установленные и растущие федеральные штаты

Диаграмма 3: Доверие среди собственных рядов supporterов

Диаграмма 4: Верность supporters BSW и AfD

Выводы политической оценки лидеров

- Доверие избирателей к представителям "Ампель" продолжает ослабевать

Кто, по мнению немцев, ведет страну по позитивному пути? Данные политического рейтинга ntv и RTL дают ответ. Участники оценивают 20 политиков по шкале от 0 ("совершенно безнадежно") до 100 ("совершенно полны надежд"). Компиляция рейтинга Институтом Forsa показывает, что в сентябре 2024 года федеральный канцлер Олаф Шольц и министр финансов Кристиан Линднер испытывают существенные трудности.

Кроме того, другие члены правительства "трафика" также испытывают снижение доверия, в том числе министр обороны Борис Писториус, который все еще удерживает первое место. Замечательно, что лидер ХДС Фридрих Мерц показывает улучшение, но все еще отстает от министров союза.

Интересно, что после побед АфД лидеры Алиса Вайдель и Тино Чрупалла наблюдают рост своих рейтингов. Однако новому участнику Йорку Хёкке доверяют очень мало опрошенные.

Диаграмма 1: Оценка политических лидеров в сентябре 2024 года

[График, показывающий полный рейтинг 20 политиков]

Диаграмма 2: Установленные и растущие федеральные штаты

Представители "установленных" партий показывают худшие результаты в новых федеральных землях, чем в традиционных федеральных землях. С другой стороны, АфД и BSW пользуются более высоким доверием в Восточной Германии, чем в Западной.

Диаграмма 3: Доверие среди собственных рядов supporterов

Лидер ХСС Маркус Зёдер и основатель партии Сахра Wagenknecht получают наибольшую поддержку от своих избирателей, за ними следует федеральный министр экономики Роберт Хабек. Среди избирателей СДПГ Борису Писториусу доверяют больше, чем Олафу Шольцу. Лидер ХДС Мерц отстает от Зёдера в лагере союза, а также от премьер-министра Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst и премьер-министра Шлезвиг-Гольштейна Daniela Günther.

Диаграмма 4: Верность supporters BSW и AfD

Поддержка AfD и BSW доверяют политическим фигурам, находящимся вне своих партий, меньше, чем общие опрошенные. Однако их собственные лидеры Wagenknecht, Weidel, Chrupalla и Höcke получают лучшие оценки. Поддержка AfD доверяет основателю BSW Сахре Wagenknecht больше, чем поддержка BSW доверяет топу Алисе Вайдель, Тино Чрупалле и Йорку Хёкке.

Выводы политической оценки лидеров

Опросчики Forsa отмечают, что избиратели сохраняли стабильный уровень доверия к политическим фигурам в первой половине года. Однако значения доверия к членам правительства "трафика" снизились между серединой и концом года. В частности, значения для канцлера Шольца и министра финансов Линднера существенно снизились.

Лидер ХДС Мерц обходит Шольца, но не получает столько доверия граждан, сколько три министра союза. В новых федеральных землях доверие к представителям "установленных" партий ниже, чем на Западе. Поддержка BSW и AfD проявляет меньше доверия к фигурам других партий, чем к своим партийным лидерам.

В галерее: В течение последних шести месяцев альянс Сахры Wagenknecht по-прежнему существует, и если ее план сработает, BSW может стать новой "народной партией". Это не первый раз, когда Wagenknecht пытается создать политическую историю.

[control_126] ♪ Алиса Вайдель ♪ успешно увеличила свой рейтинг в политической оценке лидеров после побед AfD. Я знаю, что ее рейтинги были значительно выше в новых федеральных землях по сравнению с традиционными.

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