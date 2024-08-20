Доступная высококачественная звуковая панель всего за 350 евро

Улучшение скудного звука большинства телевизоров можно эффективно осуществить с помощью звуковых панелей или звуковых полок, которые можно установить или смонтировать перед телевизором. Менее популярные, но equally эффективные альтернативы - звуковые полки, где телевизор размещается сверху.

Stiftung Warentest прослушала 21 современных домашних кинотеатральных динамика, стоимостью от 120 до 2000 евро. Их выводы показывают, что высокая цена не всегда гарантирует лучшее качество. На самом деле, некоторые премиальные модели не впечатляют и имеют дефекты в звуковом ответе. С другой стороны, некоторые бюджетные устройства превосходят в своих характеристиках.

Только одно устройство получает высокую оценку

Лидирует звуковая полка Nubert nuPro XS-8500 RC, единственное устройство, получившее оценку "очень хорошо" (1.4). Ее звук и потребление энергии являются лучшими в своем классе, а обращение также заслуживает похвалы. Средняя онлайн-цена продажи составляет 1970 евро, что делает это немецкое устройство одним из самых дорогих протестированных внешних динамиков для телевизора.

Еще дороже, с оценкой "очень хорошо" только по звуку, является Devialet Dione. Этот высококлассный звуковой панель не может удержать свою высокую позицию из-за удовлетворительного обращения и лишь достаточного потребления энергии, что приводит к общей оценке 2.1 и пятому месту.

На втором месте LG DS95TR, оснащенный сабвуфером и двумя сателлитными динамиками для объемного звука. Несмотря на розничную цену около 1300 евро, он получает впечатляющие оценки во всех трех категориях, получая "очень хорошее" качество 1.8.

Хороший звук по доступной цене

С slightly weaker но все еще сильным звуком, Samsung HW-Q935GD/ZG занимает третье место. Оснащенный сабвуфером и двумя дополнительными блоками, он получает общую оценку 2.1, несмотря на более доступную цену около 860 евро.

Более дружелюбный к карману Samsung HW-Q810GD/ZG, стоимостью 565 евро, получает три хороших частичных оценки и получает "очень хорошее" качество 2.0. Однако он не поставляется с сателлитными динамиками.

Самый дешевый "хороший" звуковой панель - Denon DHT-S218, который стоит около 250 евро. Несмотря на отсутствие сабвуфера, он обеспечивает удовлетворительный звук. Его обращение и потребление энергии являются примерами.

Самое доступное устройство с достойным звуком - LG DS70TY, доступное примерно за 350 евро. Stiftung Warentest также оценивает его обращение и потребление энергии как достойные и "очень хорошие" соответственно.

Несмотря на конкурирующие варианты, важность технических тестов в оценке звукового качества становится очевидной. Например, технически протестированный высококлассный звуковой панель Devialet Dione, несмотря на высокую цену, не может поддерживать свое превосходство в звуке из-за обращения и потребления энергии.

С другой стороны, некоторые доступные устройства, такие как LG DS70TY и Denon DHT-S218, несмотря на свои доступные цены, имеют достойное качество звука, при этом LG DS70TY даже получает "очень хорошие" оценки за обращение и потребление энергии.

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