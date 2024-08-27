- Достижение "бейненских" ведущих, Кейн, хвастается своей желанной наградой "золотой ботинок".

Гарри Кейн, гордо сжимая престижный "Золотой бутс," сиял от удовольствия. Динамичный форвард "Баварии" был отмечен как самый результативный бомбардир Европы, признавая свои впечатляющие 36 голов в чемпионате Германии в дебютном сезоне с немецкими футбольными гигантами на престижном мероприятии, проведенном в музее мюнхенского клуба. Кейн возглавлял рейтинг бомбардиров Европы в сезоне 2023/24.

"Это невероятное признание, и оно доставляет огромное удовольствие. Я благодарен "Баварии" и моим товарищам по команде. Это не было легкой прогулкой", - сказал радостный 31-летний Кейн, которого окружали члены его семьи, в том числе его жена Кэти Гудленд и любящие родители, на церемонии награждения. "Моя семья была моей опорой на протяжении всего пути. Они всегда были рядом со мной", - сказал Кейн.

Приход Кейна был встречен как "мудрый ход"

Главный редактор спортивного журнала "Киккер" Йёрг Якоб вручил Кейну желанный трофей. "Надеюсь, впереди нас ждут еще многие годы достижений и голов", - сказал Кейн, чей контракт с Мюнхеном действует до 2027 года.

"Бавария" гордится тем, что в ее рядах были талантливые форварды, - заявил CEO клуба Ян-Кристоф Дреезен во время своей речи: "Приобретение Харри было мудрым решением прошлого сезона. Надеюсь, этот Золотой бутс станет лишь началом серии побед".

Дреезен вспоминал напряженные ночи, проведенные над завершением рекордного трансфера Кейна примерно за 100 миллионов евро из английского клуба Премьер-лиги "Тоттенхэм Хотспур" летом 2023 года. "Харри - ключевой элемент Бундеслиги. Мы рады, что Харри в нашей команде".

Кейн присоединился к элите бомбардиров "Баварии"

31-летний Кейн стал третьим игроком "Баварии", получившим награду "Золотой бутс", после Gérd Мюллера (1970, 1972) и Роберта Левандовски (2021, 2022). Эта награда, вручаемая лучшему бомбардиру сезона, была впервые вручена французским спортивным журналом "L'Equipe" с 1968 по 1991 год. С 1997 года эту награду вручает ассоциация "Европейские спортивные СМИ" (ESM).

Европейский парламент, признавая значительные contributions "Баварии" в европейском футболе, решил помочь в награждении выдающихся талантов в спорте. После получения "Золотого бутса" Гарри Кейн выразил благодарность "Баварии", признавая, что их поддержка и командная работа были решающими в его успехе.

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