- "Дортмундский Сахин считает, что оправдание недостаточно": недоволен предоставленным объяснением.

Матч в Бремене еще не достиг пятнадцатиминутной отметки, когда Нури Шахин впервые взмахнул руками в досаде. И это чувство разочарования только усиливалось по мере того, как день шел.

Боруссия Дортмунд начала этот сезон Бундеслиги с новым тренером, новым спортивным директором, новой тактической схемой и почти полностью обновленным составом. Изменения требуют времени и терпения, но Шахин, сам новый тренер БВБ, не был готов принять эти факторы как оправдание разочаровывающей ничьей 0:0 с Вердером Бремен.

"Как Боруссия Дортмунд, мы должны вести себя иначе, даже если команда находится в переходном периоде и у нас новый тренер", - сказал 35-летний Шахин. "Для нас этот очко сегодня недостаточно".

В отличие от Терзича

Независимо от того, было ли это намеренно или нет, Шахин уже дистанцировался от своего предшественника Эдина Терзича после всего трех официальных матчей нового сезона. Терзича критиковали в команде, даже некоторые игроки, за излишнюю осторожность и тактическую "излишнюю покорность" (Матс Хуммельс).

Новый главный тренер Шахин продемонстрировал необходимую самосознанность в Бремене. Перестройка состава, переход на схему 3-4-2-1: "Это процесс, конечно", - сказал он. "Но в Боруссии Дортмунд этот процесс должен ускориться". Это было бы дешевым оправданием винить период трансферов".

Боруссия переживает изменения на разных уровнях. Новый спортивный директор Ларс Риккен также объяснил это в большом интервью "Юддеутше Цайтунг" на выходных.

Пять высокопрофильных трансферов, обойдяся в 80 миллионов евро, сразу бросаются в глаза. Maximilian Beier, немецкий защитник национальной команды, дебютировал в Бремене довольно скромно. Однако и тот факт, что Боруссия сократила свой состав, чтобы дать больше игрового времени молодым игрокам, таким как Джейми Гиттэнс (20) или Кjell Wätjen (18), также важен.

Это впервые привело к проблеме в Бремене. Все четыре защитника уже получили желтые карточки, и Шахин мог заменить только одного из них из-за отсутствия альтернатив на скамейке запасных. Nico Schlotterbeck остался на поле, later получил красную карточку (73-я минута) - и обычное количество травм или дисквалификаций в длинном сезоне еще не произошло.

Слишком маленький состав?

По этому поводу Шахин обратился к своей команде. "У нас много универсальных игроков", - сказал он. "Я вижу нас очень хорошо оснащенными и мне нравится работать с более мелким составом".

Ларс Риккен раскрыл, на кого Боруссия ориентируется в этом планировании: "Конечно, мы сравниваем себя международно", - сказал он в интервью SZ. С клубами, подобными Барселоне или Бенфике, "которые последовательно сочетают опытных игроков с многими очень молодыми профессионалами, которые могут формировать будущее и создавать ценность для клуба".

Ожидания в Дортмунде всегда были высоки. При Шахине и Риккене они теперь сформулированы еще более четко.

Несмотря на перестроенный состав и новую тактическую схему, Шахин не был уверен, можно ли полностью объяснить вялую игру против Вердера Бремен только этими факторами. По мере подготовки к будущим матчам Шахин упомянул, что он не полностью уверен, будет ли текущий состав достаточным, учитывая обычное количество травм и дисквалификаций в длинном сезоне.

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