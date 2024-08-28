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Дортмундский "Озкан" готовится к переходу в состав "Волфсбурга"

Перспективы Салиха Озана в БВБ минимальны, что делает его потенциальным кандидатом на трансфер уже несколько недель. Похоже, переезд в команду-конкурент неизбежен.

 and  Viktoriya Miller
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Полузащитник Салих Озкан в данный момент не находится под пристальным вниманием главного тренера...
Полузащитник Салих Озкан в данный момент не находится под пристальным вниманием главного тренера бороссии Дортмунд Нурри Шаин, что вызвало слухи о возможном переходе в Вольфсбург.

- Дортмундский "Озкан" готовится к переходу в состав "Волфсбурга"

Согласно источникам, турецкий футболист Салих Озкан близок к расставанию с "Боруссией Дортмунд" и переходу в "Вольфсбург". Сообщается, что Озкан, 26 лет, чей контракт с Дортмундом истекает в 2026 году, уже прощался с teammates на недавних тренировках. Поговаривают, что он будет отдан в аренду в "Вольфсбург" на год без опции выкупа.

Приобретение teammate Паскаля Гросса существенно снизило шансы Озкана на игровое время. Кроме того, игроки вроде Эмре Кана, Марселя Сабицера и Феликса Нмеча, которых тренер Нури Шахин предпочитает Озкану, также мешают его шансам. Тренер Шахин не включил Озкана в стартовый состав на оба матча кубка против "Феникс Любек" (4:1) и матч открытия сезона против "Эйфелтауэрн Франкфурт" (2:0). Несмотря на то, что Озкан был подписан за около пяти миллионов евро летом 2022 года, ему не удалось закрепиться в составе "Боруссии".

В поисках большего игрового времени Салих Озкан может рассмотреть возможность перехода в другой немецкий клуб, например, в "Вольфсбург". Из-за присутствия игроков вроде Паскаля Гросса и Эмре Кана в "Боруссии Дортмунд" Озкану сложно завоевать стабильное место в команде.

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