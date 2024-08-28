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Федеральные земли ГерманииНовости- Приятно.

Дортмунд временно передает Мукоко в Ниццу по кредиту.

Поговаривали целый год об его предстоящем переводе. В самый последний момент перед окончанием трансферного окна талантливый перспективный игрок Йуссуфа Мукоко, бывший детский дар, покинул БВБ. Предполагается, что новая команда поможет ему возобновить застоявшееся развитие.

 and  Grigoriy Williams
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Каписьюффа Мукоко, похоже, покидает Дортмунд, и слухи указывают на возможный переход в Ниццу,...
Каписьюффа Мукоко, похоже, покидает Дортмунд, и слухи указывают на возможный переход в Ниццу, который поможет возродить его талант.

- Дортмунд временно передает Мукоко в Ниццу по кредиту.

Переход Юссуфы Мукоко из «Боруссии» Дортмунд в «Ниццу» завершен. Команда Бундеслиги «Боруссии» подтвердила, что 19-летний форвард подписал контракт с французским клубом Лиги 1 после успешного медицинского осмотра. Соглашение является однолетней арендой с опцией выкупа, как сообщается на сайте «Ниццы».

«На данном этапе мы считаем, что ему может пойти на пользу новая обстановка», — заявил спортивный директор «Боруссии» Себастьян Кель. «Мы желаем Юссуфе удачи в предстоящем сезоне и будем поддерживать с ним связь». По данным «Ruhr Nachrichten», «Ницца» может заплатить около 17 миллионов евро за постоянное приобретение форварда.

Это положило конец длительным спекуляциям вокруг высоко ценимого игрока, который был связан с «Дортмундом» до 2026 года и забил множество голов за различные юношеские команды «Дортмунда». Мукоко неоднократно выражал недовольство своей игрой через своего агента. Переговоры с «Олимпиком» Марсель и «Бетисом» Севилья не привели ни к чему. Он был исключен из команды для первых двух официальных матчей под руководством тренера Нури Шахина.

Возвращение к тренировкам ныне травмированного форварда Серу Гюирасси, который впервые присоединился к команде на этой неделе, еще больше уменьшило шансы Мукоко на постоянное место в мощной атаке «Дортмунда». Он стал вторым нападающим талантом, ушедшим в иностранный клуб этим летом после Париса Бруннера (АС Монако), которого также воспитывала «Боруссия».

Экс-тренер «Боруссии» и «Ниццы» Фавр хвалит переход Мукоко

Экс-тренер «Боруссии» и «Ниццы» Люсьен Фавр, который дважды тренировал «Ниццу», хвалит подписание Мукоко. «У меня не было много времени, чтобы поработать с ним, и он не всегда был в стартовом составе, но он многое может предложить: скорость, точность. Есть еще над чем работать, но это не плохой ход для «Ниццы». Он еще может взорваться».

«Переход в «Ниццу» кажется отличной возможностью для роста Юссуфы, учитывая его недовольство ограниченным игровым временем в «Дортмунде»». «Хвала Фавра потенциалу Мукоко в «Ницце» добавляет волнения вокруг перехода молодого форварда».

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