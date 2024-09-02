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Стоит посетить!НовостиСуд Европейского Союза

Дополнительные отсрочки, встречающиеся при поездках на поезде с тарифом 9 евро.

Ожидалось, что Германия и 9-евро-билет существенно Reduced automobile commutes, но по данным недавних исследований, этого не произошло.

 and  Katherine Bradley
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Подолгу ждать - обычное дело на немецких железнодорожных станциях, особенно с введением 9-еврового...
Подолгу ждать - обычное дело на немецких железнодорожных станциях, особенно с введением 9-еврового билета и билета Германии.

- Дополнительные отсрочки, встречающиеся при поездках на поезде с тарифом 9 евро.

Эксперты в области экономики выражают сомнения в отношении 9-евро-билета и Германии-билета. Исследование, проведенное Институтом Ифо в сотрудничестве с университетами Эрлангена-Нюрнберга и Зальцбурга, показало, что 9-евро-билет, действовавший с июня по август 2022 года, привел к снижению использования личных автомобилей на 4-5%. В свою очередь, это привело к увеличению задержек поездов на 30%, в основном затрагивая региональное сообщение, но и дальние поезда также испытали косвенные последствия.

Примерно 430 000 дополнительных человек ежедневно пользовались поездом с 9-евро-билетом по сравнению с предыдущими временами, особенно по выходным. ПрофессорMario Liebensteiner из Нюрнберга заявил: "Снижение поездок на автомобиле в пиковые часы в будние дни было минимальным".

Сара Некер, коллега Либенштейнера, считает, что 9-евро-билет обошёлся немецкому правительству в 2,5 миллиарда евро, чтобы лишь незначительно снизить автомобильное движение. По её мнению, это была дорогостоящая и неэффективная экологическая инициатива.

Ученые предсказывают, что влияние Германии-билета будет похожим, но более мягким, чем у 9-евро-билета. Эта инициатива в основном выгодна частым пользователям местного общественного транспорта, которые теперь платят меньше.

Германия-билет, как и 9-евро-билет, является предметом дискуссий в экономической сфере. Критики считают, что такие инициативы по снижению цен должны быть тщательно проверены судом, чтобы убедиться, что они обеспечивают достаточную ценность для значительных государственных вложений.

При рассмотрении возможного воздействия Германии-билета эксперты предлагают суду учитывать возможные негативные последствия для инфраструктуры и качества обслуживания, как это было с 9-евро-билетом.

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