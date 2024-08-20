- Дополнительные неудачи и сбои в автобусной связи Гамбурга.

Автобусные маршруты Гамбурга теряют пунктуальность в первой половине года

Пунктуальность автобусных служб Гамбурга ухудшилась в первой половине года. Из автобусов, эксплуатируемых Hamburger Hochbahn, 93% смогли придерживаться расписания. Однако этот показатель упал до 94,1% в первой половине 2023 года, как сообщается в ответе Сената на запрос группы CDU в парламенте.

Коэффициент пунктуальности для Verkehrsbetriebe Hamburg-Holstein (VHH) в первые шесть месяцев года составил 86,4%, что на 1,2% меньше, чем в тот же период прошлого года.

Число пассажиров выросло более чем на 10%

Для Hamburger Hochbahn автобус считается опоздавшим, если он прибывает более чем на пять минут позднее расписания. В то время как VHH считает даже трехминутные задержки опозданием.

В первой половине 2024 года Hochbahn совершила около 2,7 миллиона поездок. Из них 2,1% были частично или полностью отменены. Пассажирам VHH пришлось ждать автобуса на 6,6% из их 900 000 поездок. Количество автобусных пассажиров существенно возросло, достигнув 7,2 миллиона по сравнению с 6,5 миллиона в тот же период прошлого года.

Критика управления строительными площадками

Дennis Thering, председатель группы CDU в парламенте, выразил недовольство снижением коэффициента пунктуальности tanto для Hochbahn, как и для VHH. Он отметил, что пробки на дорогах вызваны плохой организацией и координацией строительных площадок.

Несмотря на рост числа пассажиров, автобусные службы Гамбурга продолжают бороться с пунктуальностью, что подтверждается снижением числа прибытий вовремя. Обеспечение пунктуальности остается важным аспектом для поддержания удовлетворенности автобусных пассажиров в Гамбурге.

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