- Дополнительные 60 минут времени трансляции.

Выходные программы Sat.1 расширяются

Sat.1 объявил о планах продлить свое воскресное утреннее шоу на час, как было объявлено вчера. Начиная с 8 сентября, любимый утренний формат будет транслироваться из Берлина каждую dimanche, продлевая вещание с 9:00 до 12:00, на час больше, чем раньше. Ведущими будут выступать такие известные личности, как Marlene Lufen, Karen Heinrichs, Alina Merkau, Daniel Boschmann, Matthias Killing, Christian Wackert, Benjamin Bieneck и Simone Panteleit, которые будут чередоваться в эфире.

Успех в будние дни

Директор Sat.1, Marc Rasmus, высоко оценил выдающиеся достижения этой талантливой команды, которая преуспевает не только по воскресеньям, но и в будние дни. В прошлую dimanche, шоу достигло беспрецедентной 10-процентной доли рынка среди целевой аудитории Sat.1, что вызвало похвалу Расмуса.

К сожалению, воскресная версия не достигает таких же успехов, как будние трансляции. Утреннее шоу, которое транслируется в прямом эфире с понедельника по пятницу с 5:30 до 10:00, имеет среднюю аудиторию 590 000 человек и долю рынка 15% среди общей публики.

Знакомые лица и долгая традиция

На протяжении более трех десятилетий утреннее шоу Sat.1 приветствует и информирует зрителей каждый день. За свою историю в формате приняли участие популярные личности, такие как бывший ведущий talk-шоу Britt Hagedorn, победитель "Я знаменитость...", Peer Kusmagk, и икона "ZDF Fernsehgarten", Andrea Kiewel, а также всесторонний представитель ProSieben, Matthias Opdenhövel, и известный футбольный комментатор и звезда "heute show", Oliver Welke.

На протяжении многих лет нам не хватает Jan Hahn, который был ключевым членом команды "Sat.1-Frühstücksfernsehen". С 2005 по 2016 год он вел шоу, прежде чем перейти к конкурирующим сетям. Начиная с 2017 года, он представлял "Guten Morgen Deutschland" на RTL. К сожалению, Хэнн скончался 4 мая 2021 года в возрасте 47 лет после мужественной борьбы с раком. Он оставил после себя троих детей, самая младшая из которых родилась в 2019 году.

Несмотря на успех утреннего шоу Sat.1 в будние дни, которое имеет среднюю аудиторию 590 000 человек и долю рынка 15%, воскресная версия не достигает таких же результатов. Расширенная выходная программа Sat.1 с воскресным утренним шоу, которое будет транслироваться с 9:00 до 12:00 начиная с 8 сентября, призвана восполнить этот пробел.

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