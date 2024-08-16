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Федеральные земли ГерманииНовостиДРК

Доноры крови находят свой путь на севере

Германский Красный Крест в Hamburge и Шлезвиг-Гольштейне нуждается приблизительно в 500 донациях крови в день. Тем не менее, из-за праздников в настоящее время недостаточно доноров.

 and  Alex Stellmacher
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Нужны доноры крови срочно.
Нужны доноры крови срочно.

- Доноры крови находят свой путь на севере

На севере запасы крови истощаются. "Наши запасы в холодильниках в настоящее время находятся на низком уровне", - сказала Сюзанна фон Рабенов, spokeswoman для службы сдачи крови Красного Креста Германии (DRK) в Гамбурге и Шлезвиг-Гольштейне, агентству ДПА. DRK необходимо около 450-500 донаций в день для обоих земель, чтобы удовлетворить спрос клиник. "В недавние праздничные недели мы недополучили около 10 процентов запланированных донаций для SH и HH со всеми предложенными сроками", - сказала фон Рабенов.

Меньше донаций во время праздников и крупных событий

Из-за нескольких праздников и дополнительных выходных дней в мае наблюдалось заметное снижение числа донаций, даже сразу после футбольного чемпионата Европы в Германии. "Даже во время таких спортивных событий можно наблюдать снижение готовности к донации. Даже Олимпиада может повлиять", - сказала spokeswoman. Тогда о спасающей жизнь кровной донации не думают в первую очередь.

Текущие высокие температуры также могут отпугнуть доноров. "Однако жара и кровная донация хорошо сочетаются, если соблюдать несколько правил и пить много жидкости, отдыхать после донации и избегать прямого солнечного света", - сказала фон Рабенов.

Кровные препараты хранятся недолго, их срок годности составляет от 4 до 42 дней в зависимости от препарата. Поэтому служба сдачи крови DRK Северо-Востока просит воспользоваться предложенными сроками сдачи крови DRK в ближайшие недели.

Красный Крест Германии (DRC) или DRK, в частности служба сдачи крови на северо-востоке, активно призывает людей воспользоваться предложенными сроками сдачи крови из-за низких запасов в Демократической Республике Конго (DRC). Несмотря на продолжающиеся праздники и крупные события, которые приводят к снижению числа донаций, важно помнить, что одна кровная донация может существенно повлиять на жизнь.

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