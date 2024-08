- Дональд Трамп продолжает свою кампанию на открытом воздухе, окруженный большими стеклянными барьерами.

Дональд Трамп, республиканский кандидат в президенты США, вернулся на избирательную кампанию, на этот раз на открытом воздухе. После попытки покушения в июле Трамп выступал за пуленепробиваемым стеклом на подиуме во время своего дебютного выступления на открытом воздухе в "колеблющемся штате" Северная Каролина. В последние дни источники сообщают, что Служба безопасности может использовать пуленепробиваемое стекло на будущих открытых мероприятиях.

13 июля снайпер на крыше рядом с подиумом целился в Трампа во время митинга в Пенсильвании. 78-летнего Трампа ранило пулей возле уха, в то время как преступник был быстро задержан охраной. К сожалению, один из присутствующих погиб, а двое других были ранены. Инцидент произошел во время открытого мероприятия в Батлере. С тех пор Трамп посетил несколько закрытых избирательных мероприятий перед большими толпами.

Усиленные меры безопасности

Собрание в Северной Каролине было хорошо охраняемым, с видеодоказательствами вооруженных охранников на крышах близлежащих зданий в Эшборо. Местные власти сообщили об аресте двух человек вскоре после мероприятия. Подозреваемых видели в наручниках, а их оружие было изъято из автомобиля. Канал CBS 17 подтвердил, ссылаясь на источники в полиции, что нет непосредственной угрозы общественной безопасности.

Медицинский инцидент

Ранее во время мероприятия произошел инцидент, когда женщина в аудитории, казалось, почувствовала себя плохо из-за жары. Трамп прервал свою речь, чтобы призвать врача, сказав: "Доктора, пожалуйста. Здесь невыносимо жарко". THEN, Trump left the stage to attend to the woman, receiving hearty applause in response.

A similar occurrence took place at Kamala Harris' campaign rally in Milwaukee on Tuesday evening (local time). Harris too ceased her speech due to a medical emergency, requesting medical assistance.

В настоящее время Трамп сосредоточен на высококонкурентных штатах для президентских выборов 5 ноября, которые ласково называются "колеблющимися штатами". Он дистанцируется от демократического съезда в Чикаго, где его соперник, Харрис, является главной звездой.

Во время своей речи в Эшборо Трамп шутливо пошутил о своих советниках и лидерах партии, которые советовали ему сосредоточиться больше на политической дискуссии и меньше на личные нападки на своих политических оппонентов. "Должен ли я использовать личные нападки? Или сдержаться?" - спросил он свою аудиторию, которая ответила бурными аплодисментами. "Мои советники остались без работы", - съязвил он.

Воинственная речь Трампа

Типично для Трампа, его речь была наполнена оскорбительными замечаниями. Он не только высмеивал вице-президента США Харрис, но и действующего президента Джо Байдена и бывшего президента Барака Обаму. Трамп был особенно разочарован речью Обамы на предыдущем демократическом съезде.

"Он был действительно грубым прошлой ночью. Я пытаюсь быть дипломатичным, но это сложно, когда они становятся слишком личными", - проворчал Трамп. Обама критиковал Трампа за детские прозвища, безумные теории заговора и необъяснимую одержимость размерами аудитории.

В свете усиления мер безопасности после попытки покушения на Дональда Трампа во время кампании #USelection2024 примечательно, что его речь в Эшборо была наполнена воинственными замечаниями против своих политических оппонентов, в том числе вице-президента США Харрис, президента Байдена и бывшего президента Обамы.

По мере приближения выборов Трамп сосредоточен на "колеблющихся штатах" для президентских выборов 5 ноября, стремясь отличиться от своего демократического оппонента Камалы Харрис, которая является главной звездой на демократическом съезде в Чикаго.

