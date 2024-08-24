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Доминирующие вожди стаи волков издают мощные выи.

 and  Lauren Adams
Время чтения 1 минута
Стефан замечает желто-красный предупредительный сигнал.
Стефан замечает желто-красный предупредительный сигнал.

- Доминирующие вожди стаи волков издают мощные выи.

После победы Erzgebirge Aue со счетом 2:0 в 101-м Саксонском дерби против Dynamo Dresden эмоции накалились. "Этот человек заслуживает строгого дисциплинарного взыскания. Я больше не желаю ему ничего хорошего. Это была неспортивная игра, он действовал агрессивно", - заявил бывший капитан Дрездена Стефан Кучке в ярости, глядя на тренера Ауэ Павла Дотчева. Телевизионные кадры передали immediatе analysis главного тренера Дрездена Томаса Стамма после финального свистка на Magenta Sport TV: "Я надеюсь, что судейская бригада признает очевидный фол, так как движение Мэннеля было неестественным. Красная карточка была бы ясна, и первоначальный желтый для Штефана был излишним", - добавил Стамм, "Очевидно, что страсти накаляются в таких матчах".

В сущности, капитан и вратарь Ауэ Мартин Мэннель совершил позднюю подкату против Кучке, который вышел на замену на 57-й минуте. Кучке получил желтую карточку. На 83-й минуте Мэннель запустил мяч прямо в плечо Кучке, когда тот покидал поле, имитируя падение.

Арбитр Лукас Бене быстро показал красную карточку игроку Дрездена сразу после финального свистка.

После окончания матча нападающий Кучке подбежал к арбитру, затеяв жаркий спор - одновременно направленный против Мэннеля. Когда Мэннель попытался вмешаться, Кучке отказался от физического контакта.

Тренер Дотчев постарался углубиться в победу в дерби. Он рассказал о своей беседе с Кучке в спокойном тоне: "Я извинился. Вот и все. Я хочу сосредоточиться на игре, так как это не имеет отношения к игре и совершенно неважно".

Перед 14 788 зрителями на переполненном Erzgebirgsstadion Мирнес Пепич (6-я минута) вывел Эрцгебиргеры вперед, а затем бывший игрок Дрездена Марвин Штефаник (9-я минута) удвоил преимущество, доведя счет до 2:0. "У нас был момент, но мы не смогли им воспользоваться", - заключил Стамм. Новый тренер Динамо считает поражение ступенью к росту: "Поражения стимулируют прогресс в долгосрочной перспективе, поражения являются неотъемлемой частью успеха".

Следующий инцидент между Кучке и Мэннелем вызвал возмущение после окончания матча. Кучке подбежал к арбитру, выразив свое недовольство судейством фолов против него со стороны Мэннеля.

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