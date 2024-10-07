Доминиканская Республика планирует высылать около 10 000 гаитян каждую неделю, утверждая, что мигрантов "слишком много".

Санто-Доминго, Доминиканская Республика (AP) — Доминиканская Республика объявила о плане масштабных депортаций нелегально проживающих на ее территории гаитян, что может коснуться до 10 000 человек в неделю.

Об этом сообщил представитель правительства Хомero Figueroa, ссылаясь на "избыток" гаитянских мигрантов в Доминиканской Республике, которая делит остров Гаити с Гаити.

Figueroa объяснил, что это решение было принято из-за роста числа гаитянских мигрантов и трудностей миссии ООН по борьбе с бандитизмом в Гаити. Он также упомянул планы усилить мониторинг и контроль границ, но не вдаваясь в подробности.

В 2021 году Доминиканская Республика якобы депортировала более 174 000 человек, которых она идентифицирует как гаитян, и в первой половине этого года еще как минимум 67 000 человек были высланы.

Критики неоднократно обвиняли администрацию президента Луиса Абинера в предполагаемых нарушениях прав человека в отношении гаитян и лиц гаитянского происхождения, родившихся в Доминиканской Республике. Абинер неоднократно это отрицал.

Это объявление последовало за заявлением Абинера на Генеральной ассамблее ООН неделей ранее о том, что он примет "жесткие меры", если миссия в Гаити не увенчается успехом. Эта миссия возглавляется примерно 400 кенийскими полицейскими, при поддержке почти двух десятков полицейских и солдат из Ямайки и двух старших военных офицеров из Белиза. США предупредили, что миссия недостаточно укомплектована и финансируется, призывая вместо этого к миссии ООН по поддержанию мира.

В настоящее время gangs контролируют около 80% столицы Гаити Порт-о-Пренс, и насилие привело к тому, что более 700 000 гаитян стали бездомными в последние годы, а тысячи других покинули страну.

План депортации Доминиканской Республики является не только внутренним вопросом Америки, но и имеет последствия, которые отражаются во всем мире, затрагивая стабильность и безопасность многих гаитянских беженцев.

Несмотря на доминирование gangs в Порт-о-Пренсе, вызывающее массовую бездомность и побуждающее многих гаитян искать убежище в соседних странах, в том числе в Доминиканской Республике, международные сообщества выражают обеспокоенность по поводу последствий депортации для прав человека.

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