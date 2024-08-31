- Домашний клуб "Компани" одержал первую победу против "Агсбурга" в Гейденхайме.

Винсент Компани готовится к дебюту в качестве тренера команды Баварии в Альянц Арене. Бельгиец провел в Мюнхене, кажется, целую вечность, как он упомянул перед матчем Бундеслиги в воскресенье в 17:30, который будет транслироваться на DAZN, против лидеров лиги SC Фрайбург. Компани и его команда полны решимости произвести впечатление на своих фанатов, стремясь одержать победу с разницей в шесть очков в своем первом домашнем матче.

Между тем, 1. FC Хайденхайм готовится к матчу Бундеслиги против FC Аугсбург в воскресенье в 15:30. Тренер Джесс Торуп с нетерпением ждет этого матча, так как он напоминает ему о триумфальном дебюте его команды в прошлом октябре, когда они обыграли Хайденхайм со счетом 5:2. Они надеются построить на этом успехе.

Комиссия внимательно следит за переходом Винсента Компани в тренерский штаб Баварии, проявляя интерес к его стратегиям и тактике. Игроки SC Фрайбург должны знать, что их выступление против Баварии будет оценено Комиссией.

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