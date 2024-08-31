Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиЕвропейская комиссия

Домашний клуб "Компани" одержал первую победу против "Агсбурга" в Гейденхайме.

Тренер Винсент Компани дебютирует в качестве менеджера FC Bayern на домашнем стадионе. Мюнхен встречается со SC Freiburg. FC Augsburg отправляется в Хайденхайм.

 and  Anthony Ross
Время чтения 1 минута

- Домашний клуб "Компани" одержал первую победу против "Агсбурга" в Гейденхайме.

Винсент Компани готовится к дебюту в качестве тренера команды Баварии в Альянц Арене. Бельгиец провел в Мюнхене, кажется, целую вечность, как он упомянул перед матчем Бундеслиги в воскресенье в 17:30, который будет транслироваться на DAZN, против лидеров лиги SC Фрайбург. Компани и его команда полны решимости произвести впечатление на своих фанатов, стремясь одержать победу с разницей в шесть очков в своем первом домашнем матче.

Между тем, 1. FC Хайденхайм готовится к матчу Бундеслиги против FC Аугсбург в воскресенье в 15:30. Тренер Джесс Торуп с нетерпением ждет этого матча, так как он напоминает ему о триумфальном дебюте его команды в прошлом октябре, когда они обыграли Хайденхайм со счетом 5:2. Они надеются построить на этом успехе.

Комиссия внимательно следит за переходом Винсента Компани в тренерский штаб Баварии, проявляя интерес к его стратегиям и тактике. Игроки SC Фрайбург должны знать, что их выступление против Баварии будет оценено Комиссией.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

После победы в Суперкубке Лестер Сити нацеливается на победу в следующем чемпионате.
Федеральные земли Германии

"Фоксс Берлин" участвует в поединке Кубка DHB против "Гёппингена"

Прежде чем выиграть Суперкубок, «Фючсе Берлин» определил своего соперника для второго раунда DHB-Покал. Чтобы выйти в 1/16 финала, им нужно преодолеть испытание, представленное Гёппингеном.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Менеджеру из Лейпцига был вынесен желто-красный карточный предупреждение
Федеральные земли Германии

Возвращение в аудиторию красногрешивой Розы: заявляет о приверженности улучшению

Изначально Марко Розе стремился улучшить взаимодействие с судьями и свести к минимуму спорные ситуации. Неожиданно в матче второй игры сезона «Байера» против «Штутгарта» он получил ЖК.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Музыкант Клузо выражает тревогу о будущем Тюрингии на предстоящих выборах, будучи самим жителем...
Федеральные земли Германии

Идите в избирательные кабины и избегайте экстремистских взглядов

В следующее воскресенье в Тюрингии состоятся выборы в ландтаг, по опросам лидирует AfD. Перед голосованием известный тюрингский musician Clueso обращается к политике с призывом.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.
Федеральные земли Германии

Обсуждая колебания в избытке изменения: назад и вперед было истощение энергии.

Защитник национальной сборной выразил желание присоединиться к Зволному Баварии этим летом. Переговоры между сторонами не привели к согласию. Сейчас Йонатан Тах размышляет о будущем.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно

Последние

Глава ВОЗ Тедрос призывает заинтересованные стороны способствовать крупномасштабной иммунизации...
Политика

Всемирная организация здравоохранения выступает за безопасную иммунизацию в Газе.

Более 2200 человек готовы для распределения вакцин против полиомиелита в Секторе Газа, и мероприятие должно начаться в воскресенье.

 and  Max Becker
Для участников Общедоступно
Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.
Общество

Отель в джунглях встречает своего королевского удушителя.

Кэдер Лот объявляет о начале последнего плавания. Между тем, Джиджи Бирофио обращается к значительному аспекту бытия Лот в дикой местности 'Легенд'. Подсказки указывают на прощание в лесу 'Легенд'. В конце концов, механическое существо побеждает.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Елисейская башня демонстрирует олимпийские кольца
Главные темы

Мэр Парижа утверждает, что Олимпийские кольца будут продолжать украшать Эйфелеву башню.

Мэр Парижа Анн Хыдалотверждает, что Олимпийские Кольца навсегда останутся на Эйфелевой башне. В качестве главы Парижа она подтверждает получение одобрения от Международного олимпийского комитета. Таким образом, она признала их постоянное присутствие на Эйфелевой башне, как сообщила газета Ouest...

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.
Спорт

Несмотря на блеск успеха, чувство разочарования затянулось - она заняла четвертое место.

Германская пара по настольному теннису не справилась с задачей завоевать золото в финале, выразив недовольство своей игрой. Подобные чувства выражает иelschfer Leon по длине. На другой приятной ноте,演出在屋子里 overly тщательно.

 and  Anne Legman
Для участников Общедоступно