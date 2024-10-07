Домашнее энергоснабжение электромобилями:

Использование электромобиля в качестве источника питания для вашего дома, например, для питания света или компьютера, может теоретически происходить через "двунаправленную зарядку". Машина действует как временный банк питания, но эта технология имеет свои ограничения.

Компания Eon, базирующаяся в Эссене, Германия, резюмирует, что электромобили с определенной технологией аккумуляторов теоретически могут хранить достаточно энергии для питания 1,75 миллиона домохозяйств в течение 12 часов. Eon отмечает, что примерно 166 000 электромобилей в Германии поддерживают двунаправленную зарядку.

Двунаправленная зарядка позволяет энергии, вырабатываемой солнечными панелями домовладельца, например, храниться в батарее автомобиля. Позже энергия течет из припаркованного автомобиля обратно в домохозяйство для удовлетворения его энергетических потребностей. Батарея служит не только для вождения, но и как временное энергохранилище, снижая зависимость от основной сети питания.

Двунаправленная зарядка является относительно редкой технологией на данный момент. Федеральное ведомство по дорожному транспорту сообщает, что в Германии зарегистрировано около 60,7 миллиона транспортных средств. 166 000 электромобилей, способных к двунаправленной зарядке, в основном от азиатских производителей, составляют около 0,3% общего парка транспортных средств в Германии.

Менеджер Eon Филипп Тон заявляет, "Расширенное, полное использование этой технологии в настоящее время испытывается". Он выступает за использование батареи электромобиля не только для вождения, но и как неотъемлемую часть нашей энергетической системы. Анализ Eon является экспериментом, демонстрирующим огромный потенциал этой новой технологии.

Внедрение двунаправленной зарядки в больших количествах может существенно способствовать снижению зависимости от традиционных источников энергии, потенциально поддерживая больший процент потребностей домохозяйств в энергии. На данный момент электромобили с возможностью двунаправленной зарядки составляют лишь небольшую часть общего парка транспортных средств в Германии, что подчеркивает необходимость более широкого внедрения этой технологии в экономику.

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