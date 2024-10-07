Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ЭкономикаНовости

Домашнее энергоснабжение электромобилями:

 and  Elizabeth Wells
Время чтения 1 минута
В настоящее время полным ходом идет масштабная реализация инновации, совместимой с 'bidi'.
В настоящее время полным ходом идет масштабная реализация инновации, совместимой с 'bidi'.

Домашнее энергоснабжение электромобилями:

Использование электромобиля в качестве источника питания для вашего дома, например, для питания света или компьютера, может теоретически происходить через "двунаправленную зарядку". Машина действует как временный банк питания, но эта технология имеет свои ограничения.

Компания Eon, базирующаяся в Эссене, Германия, резюмирует, что электромобили с определенной технологией аккумуляторов теоретически могут хранить достаточно энергии для питания 1,75 миллиона домохозяйств в течение 12 часов. Eon отмечает, что примерно 166 000 электромобилей в Германии поддерживают двунаправленную зарядку.

Двунаправленная зарядка позволяет энергии, вырабатываемой солнечными панелями домовладельца, например, храниться в батарее автомобиля. Позже энергия течет из припаркованного автомобиля обратно в домохозяйство для удовлетворения его энергетических потребностей. Батарея служит не только для вождения, но и как временное энергохранилище, снижая зависимость от основной сети питания.

Двунаправленная зарядка является относительно редкой технологией на данный момент. Федеральное ведомство по дорожному транспорту сообщает, что в Германии зарегистрировано около 60,7 миллиона транспортных средств. 166 000 электромобилей, способных к двунаправленной зарядке, в основном от азиатских производителей, составляют около 0,3% общего парка транспортных средств в Германии.

Менеджер Eon Филипп Тон заявляет, "Расширенное, полное использование этой технологии в настоящее время испытывается". Он выступает за использование батареи электромобиля не только для вождения, но и как неотъемлемую часть нашей энергетической системы. Анализ Eon является экспериментом, демонстрирующим огромный потенциал этой новой технологии.

Внедрение двунаправленной зарядки в больших количествах может существенно способствовать снижению зависимости от традиционных источников энергии, потенциально поддерживая больший процент потребностей домохозяйств в энергии. На данный момент электромобили с возможностью двунаправленной зарядки составляют лишь небольшую часть общего парка транспортных средств в Германии, что подчеркивает необходимость более широкого внедрения этой технологии в экономику.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Предприятия на Близком Востоке волнуют финансовых инвесторов.
Экономика

Уолл-стрит проявляет опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке.

Уолл-стрит проявляет опасения по поводу ситуации на Ближнем Востоке. Из-за международных политических проблем доверие инвесторов на Уолл-стрит ослабевает. Основные фондовые индексы колеблются, а цены на нефть растут. После роста на предыдущих торговых сессиях преобладающей тенденцией на открытии этой недели на Уолл-стрит была распродажа. После сильного отчета о занятости в США

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
После разрушительного наводнения, вызванного ураганом Геленой 6 октября 2024 года в Свананоа,...
Экономика

В связи с тем, что ураган Милтон угрожает Соединенным Штатам, "Хелен" может привести к тому, что владельцы домов понесут ущерб в размере более 47 миллиардов долларов.

Несмотря на то, что Флорида готовится к другому значительному урагану, недавние оценки показывают, что ураганHenri нанес ущерб имуществу, оцениваемый более чем в 47,5 миллиардов долларов.

 and  Elizabeth Wells
Для участников Общедоступно
Доходность 10-летних казначейских обязательств служит ориентиром для процентных ставок по различным...
Экономика

Причина возрождения ставки кредитования, превышающей порог 4% вновь.

Процентная ставка по потребительским займам в Соединенных Штатах Америки выросла до уровня, беспрецедентного в последнее время.

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
Возможное увеличение effettuari для работать офисы.
Экономика

Уровень безработицы в Германии растет.

Уровень безработицы в Германии растет. Немецкий рынок труда демонстрирует признаки спада, с прогнозами увеличения уровня безработицы во всей стране в следующем году. Согласно отчету Института исследований занятости (IAB) в Нюрнберге, безработица в Восточной Германии может вырасти на 0,2 процентного пункта до 7,6%, в то время как в Западной

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

В драме Кристи Хэлл, «Папочка», Шон Пенн и Дакота Джонсон исследуют неповторимое путешествие на...
Стоит посетить!

"Кантас" приносит искренние извинения за неуместное кино, показанное на экранах во время поездки из Сиднея в Токио

Пассажиры недавнего рейса Qantas были застигнуты врасплох, когда на всех экранах в салоне самолета был продемонстрирован фильм эротического содержания.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
На этом иллюстративном фото, сделанном 15 сентября 2017 года, отображен символ приложения Telegram...
Главные темы

Telegram служит платформой для тайных торговых операций для преступных синдикатов по всей Юго-Восточной Азии, как утверждает ООН.

Криминальные синдикаты Юго-Восточной Азии значительно волю дают мессенджеру Telegram, что ведет к серьезному сдвигу в их способах ведения крупных незаконных операций, как/IP

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"
Политика

5 ключевых выводов из сольного обсуждения Камалы Харрис с "60 минут"

Вице-президент Kamila Харрис столкнулась с пристальным вниманием к финансированию своих экономических предложений, воспринятой задержке в реализации политики безопасности границы демократами, своей стратегии по адресации конфликта России в Украине, среди других тем, в подробном интервью,...

 and  Alex Stellmacher
Для участников Общедоступно
На годовщину погибшим от нападения боевиков ХАМАС на границе возлагают цветы в Тель-Авиве, Израиль,...
Главные темы

Израиль отмечает годовщину теракта 7 октября, полный горя и ярости.

В negativa от всего Израиля для того, чтобы почтить годовщину трагических террористических атак, в результате которых погибли более 1200 человек, появляются повторные сообщения о том, что конфликт вzonare ходе Газы продолжается.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно