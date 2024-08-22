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Домашняя жизнь и самоидентификация в центре внимания на Национальной выставке 2029 года

Ранее в государстве проводились выставки, акцентировавшие внимание на различных аспектах саксонского наследия. В 2029 году произойдет знаковое событие, когда подобную выставку представят в полной мере, охватывая 1100-летнюю историю саксов.

 and  Mark Rodriguez
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- Домашняя жизнь и самоидентификация в центре внимания на Национальной выставке 2029 года

К 2025 году должен появиться всеобъемлющий план пятой ландшафтной выставки Саксонии в 2029 году, носящей название "Мейсен 929 - 1100 лет Саксонии". Ее организацией занимается Государственное агентство по дворцам, замкам и паркам Саксонии GmbH (SGB). На пресс-конференции в Альбрехтсбурге в Мейсене, "родине Саксонии" и месте проведения выставки, министр культуры Барбара Клепш (ХДС) заявила: "В эти непростые времена мы заботимся о нашей родине, Саксонии, и нашей саксонской идентичности через эту ландшафтную выставку".

"Наши саксонские цвета, белый и зеленый, звучат как дом и идентичность для нашего народа", - добавила Клепш. Выставка станет прекрасной платформой для Саксонии, чтобы погрузиться в себя, подтвердить общие ценности, историю и наметить будущий путь.

Идентичность становится центральной темой

"Это не будет исторической выставкой; скорее, идентичность станет нашим главным фокусом", - сказал Кристиан Штриефлер, директор Государственных дворцов, замков и парков Саксонии. "Наша цель - превратить в многочасовом музейном посещении то, что сформировало Саксонію в прошлом, настоящем и будущем, в осязаемый опыт". Выставка будет рассматривать эту тему тематически, с личным и индивидуальным подходом к саксонской идентичности.

1100-летняя история Саксонии будет представлена в доступной и развлекательной форме, охватывая Средневековье, Барокко, Национал-социализм, эпоху ГДР или Силиконовую Саксонию, сказал Штриефлер. Для этого были выделены определенные характеристики, важные главы, ключевые моменты и факторы, формирующие идентичность.

Саксония будет представлена в международных связях, энергии и потенциале, рассказывая индивидуальные истории, демонстрируя отобранные артефакты и обращаясь к темам в игровой форме.

На этот проект выделено около 8 миллионов евро. В 2025 году начнется разработка концепции под руководством научного консультативного совета, а практическая реализация начнется в 2026 году. Альбрехтсбург и его фрески уже представляют собой значимые экспонаты, соответствующие этому самопознанию, сказал Дирк Велих, директор музеев SGB.

29 фресок, созданных в 1870-х годах, уже изображают последовательность исторических событий - от основания замка и образования Мейсенского марка в 929 году королем Германии Генрихом I до изобретения европейского фарфора в замке в 1709 году, свидетельствуя о богатой истории Саксонии.

Саксонии предлагается принять участие и внести свой вклад в представление в региональных проектах в 2027 и 2028 годах.

С 1990 года прошло четыре ландшафтные выставки: "Время и вечность" в 1998 году в монастыре Святой Марии в Пансвице-Куккау о Средневековье, монастырях и священном искусстве, "Вера и власть" в 2004 году в Торгау о Саксонии и Реформации, "Виа Регия" в 2011 году в Гёрлице о старом торговом пути и "Промышленная культура" в 2020/2021 годах в районе Звиккау/Хемниц.

Выставка стремится способствовать чувству принадлежности и гордости среди саксонцев, вовлекая "Общину" в изучение их общей истории и идентичности. Вовлечение общины распространяется на региональные проекты в 2027 и 2028 годах, еще больше укрепляя связь между "Общиной" и богатой историей Саксонии.

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