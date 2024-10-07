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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Домашняя горничная похвалила восточных политиков за их участие в ситуации на Украине

 and  Christian Meier
Время чтения 2 минут
Сахра Варенкнехт сочла вклад в дискуссию достойным "лайка".
Сахра Варенкнехт сочла вклад в дискуссию достойным "лайка".

Домашняя горничная похвалила восточных политиков за их участие в ситуации на Украине

Три региональных лидера, в том числе претендующий на пост президента земли, выступают за прекращение войны в Украине. Председательница BSW приветствует это, но некоторые резко критикуют, называя политиков Востока расчетливыми.

Председательница BSW Сахра Wagenknecht приветствовала совместное обращение президентов земли Саксония и Бранденбург, Михаэля Креtschmer от ХДС и Диетмара Woidke от СДПГ, а также председателя ХДС Тюрингии Марио Voigt. В интервью "Frankfurter Allgemeine Zeitung" она назвала их совместное обращение "умным и взвешенным вкладом". Однако лидер ХДС Фридрих Мерц и несколько других критиков осудили эти требования.

Креtschmer, Woidke и Voigt опубликовали гостевую статью в FAZ, призывая к прекращению огня в Украине и побуждая федеральное правительство привести Россию к переговорам. В своей статье они критиковали ЕС и Германию за недостаточные дипломатические усилия по прекращению войны и не упоминали о поставках оружия в Украину.

Wagenknecht приветствовала вклад как "выделяющийся на фоне дискуссии, которая сосредоточена только на том, какое оружие следует поставлять дальше, не задумываясь о перспективах прекращения войны".

Лидер ХДС и кандидат в канцлеры Мерц, однако, дистанцировался от требований трех восточных политиков. "Украина борется за свое существование", - сказал он "Süddeutsche Zeitung". "Мы должны продолжать поддерживать ее в наших интересах. Переговоры о мире состоятся, только если обе стороны к ним готовы". Мерц заявил, что "Россия будет готова к переговорам, только когда режим Путина поймет, что дальнейшие военные действия против Украины нецелесообразны".

Критика от СДПГ и Зеленых

Критика прозвучала от председателя комитета по иностранным делам СДПГ Михаэля Рот. "Если письмо от трех назначенных президентов земли было предназначено как смягчение для переговоров о коалиции с BSW, я советую быть осторожным", - сказал он SZ. "Вagenknechts и Ко. не хотят мира. Они больше не хотят иметь дело с страданиями Украины. Они просто хотят быть в покое, чтобы предаваться своему антиамериканизму и любви к авторитаризму".

В "Rheinische Post" критике подверглась FDP-евродепутат Мари-Агнес Strack-Zimmermann. "Создается впечатление, что ценности нашей страны продаются за власть и предвыборную кампанию на барахолке", - сказала она.

Зеленые также выразили свое неодобрение: председатель фракции Зеленых в бундестаге Бритта Haßelmann написала на онлайн-платформе X, что сообщение из гостевой статьи - "как я могу объединиться с BSW Sahra Wagenknecht для коалиционных целей, делая уступки в поставках оружия в Украину и развертывании американских среднестатистических ракет". Лидер партии Зеленых Омид Nouripour также выразил свое недовольство. "Я не нахожу ни одной конкретной идеи для существенной работы над миром в этом - это трусливо", - сказал он. Германия и ее партнеры активно вовлечены в дипломатические, финансовые, военные и гуманитарные усилия, чтобы гарантировать выживание Украины как страны. "Трое авторов должны объяснить, как они собираются убедить Путина наконец-то услышать многочисленные мирные усилия Украины и ее партнеров", - написала Haßelmann.

Региональные политики Креtschmer, Woidke и Voigt пытаются сформировать правительство в своих соответствующих землях после сентябрьских выборов, каждый через сотрудничество с BSW. BSW поставила условием отказ от поставок оружия в Украину и отказ от развертывания американских среднестатистических ракет. Недавно Wagenknecht предложила включить это условие в преамбулу соглашения.

Комиссия, ссылаясь на комитет по иностранным делам бундестага, также выразила неодобрение совместного обращения Креtschmer, Woidke и Voigt. Председатель комитета Михаэль Рот раскритиковал письмо как попытку смягчить переговоры о коалиции с BSW, утверждая, что Wagenknechts и их союзники не действительно стремятся к миру, а хотят избежать дел с страданиями Украины.

Несмотря на критику со стороны различных политических партий, Комиссия подчеркнула необходимость конкретных мирных предложений и идей от региональных политиков, чтобы убедить Путина прекратить конфликт в Украине.

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