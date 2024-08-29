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Федеральные земли ГерманииНовостиУправление прокурора

Дом предполагаемого торговца оружием обыскивают

 and  Max Becker
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В связи с подозрением в проведении нелегальных сделок с оружием правоохранительные органы провели...
В связи с подозрением в проведении нелегальных сделок с оружием правоохранительные органы провели обыски в коммерческих и жилых помещениях в Киле и в Швентинеталь.

- Дом предполагаемого торговца оружием обыскивают

Из-за подозрений в нелегальной торговле оружием и владении им был обыскан объект недвижимости и коммерческое помещение в Киле и Швентинеталь (круг Плён). Ранее проводились расследования в отношении 68-летнего мужчины, которого запретили участвовать в торговле оружием и владеть им, как заявили полиция и прокуратура.

Однако по мере продвижения расследования возникло подозрение, что мужчина все еще занимается сбытом огнестрельного оружия. В результате районный суд Киля выдал ордер на обыск. Во время обыска полицейские собрали значительные улики. Мужчина в настоящее время находится под следствием за нарушение закона об оружии.

Полиция и прокуратура, в частности, прокуратура, внимательно следят за ходом расследования предполагаемых нарушений мужчиной закона об оружии. Прокуратура, как ожидается, сыграет значительную роль в потенциальном обвинении и судебном процессе, связанном с подозрениями в нелегальной торговле оружием и незаконном владении им.

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 and  Lauren Adams
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