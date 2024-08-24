Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиПрочие

Дом Гете в Ильменау переживает процесс реконструкции

Более двух столетий знаменитый дом Гёте в Ильменау получал свою репутацию thanks to poetic inscription на его стенах Johann Wolfgang von Goethe. К сожалению, этим историческим местом recently наблюдаются признаки ухудшения.

 and  Katherine Bradley
Время чтения 1 минута
Известный дом Гёте в Ильменау получил свою известность благодаря поэтическому сочинению,...
Известный дом Гёте в Ильменау получил свою известность благодаря поэтическому сочинению, нацарапанному на его фасаде знаменитым писателем.

- Дом Гете в Ильменау переживает процесс реконструкции

Гёте когда-то нацарапал свои знаменитые стихи на стенах своего скромного дома в Ильменау, который теперь известен как домик Гёте. Недавно этот исторический сайт прошёл процесс реновации. Город Тюрингия упомянул, что стены были обновлены новой облицовкой, деревянный каркас был отремонтирован, а повреждённые ставни окон были закреплены. Кроме того, сгнившие доски пола были заменены. Общая стоимость этого преобразования составила около 86 000 евро.

В те времена этот домик на Кикельхане - местной горе Ильменау - получил признание, когда Гёте написал своё хито "Wandrers Nachtlied" на его стенах карандашом 6 сентября 1780 года. К сожалению, домик сгорел в 1870 году, но затем был перестроен в соответствии с оригинальным дизайном.

Ремонтные работы были завершены как раз к дню рождения Гёте, который состоится 28 августа.

Проект реновации включал установку новой облицовки на внешней стороне, которая поможет защитить домик от воздействия окружающей среды, гарантируя его сохранность для будущих поколений. Посетители, заинтересованные в литературной истории сайта, теперь могут исследовать newly restored 'Other' rooms в домике Гёте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно
СК Магдебург проходит через мягкий групповой этап в Кубке мира по клубам
Федеральные земли Германии

СК Магдебург проходит через мягкий групповой этап в Кубке мира по клубам

Магдебург (СК), действующие чемпионы Германии по гандболу, имеют замечательную возможность на Club World Championship. późplugogo они кажутся близки к захвату подготовительного этапа.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Подразделение Пожарной Охраны Дрездена тушили разные пожары на территории Срехеля.
Федеральные земли Германии

В Дрездене горят автомобили и мусорные баки.

Активная борьба с пожаром в Дрездене, где пожарные борются с четыремя Concurrent возгораниями тесно расположенными. Обострение подозрений в поджоге в ходе расследования.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
В нынешней ситуации предприниматели-стартапы делают другие выборы по сравнению с периодом,...
Экономика

Предпочтительный выбор предпринимателей-стартаперов

Согласно данным мониторинга стартапов, политические взгляды предпринимателей остаются стабильными. Однако уровень поддержки правящих партий снижается, при этом минимальная поддержка-party является AfD и)

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Следующим днем в больнице скончалась пожилой человек,серьезно раненная в происшествии.
Федеральные земли Германии

Пожилой мужчина погиб в ДТП в Рюдове, 87 лет

В результате инцидента, в котором пострадали пятеро человек, 87-летний человек скончался в больнице. Расследование причин произошедшего продолжается. Пока установлено следующее.

 and  Carmen Simpson
Для участников Общедоступно