- Дом Гете в Ильменау переживает процесс реконструкции

Гёте когда-то нацарапал свои знаменитые стихи на стенах своего скромного дома в Ильменау, который теперь известен как домик Гёте. Недавно этот исторический сайт прошёл процесс реновации. Город Тюрингия упомянул, что стены были обновлены новой облицовкой, деревянный каркас был отремонтирован, а повреждённые ставни окон были закреплены. Кроме того, сгнившие доски пола были заменены. Общая стоимость этого преобразования составила около 86 000 евро.

В те времена этот домик на Кикельхане - местной горе Ильменау - получил признание, когда Гёте написал своё хито "Wandrers Nachtlied" на его стенах карандашом 6 сентября 1780 года. К сожалению, домик сгорел в 1870 году, но затем был перестроен в соответствии с оригинальным дизайном.

Ремонтные работы были завершены как раз к дню рождения Гёте, который состоится 28 августа.

Проект реновации включал установку новой облицовки на внешней стороне, которая поможет защитить домик от воздействия окружающей среды, гарантируя его сохранность для будущих поколений. Посетители, заинтересованные в литературной истории сайта, теперь могут исследовать newly restored 'Other' rooms в домике Гёте.

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