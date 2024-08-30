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Федеральные земли ГерманииНовостиБавария

Дом горит, один из жильцов пострадал.

Загорелось чердачное помещение дома, быстро охватывающее всю крышу. Пламя разрастается и выходят за пределы. Ущерб для имущества значительный.

 and  Grigoriy Williams
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Пожарные борются с двумя топящимися чердаками.
Пожарные борются с двумя топящимися чердаками.

- Дом горит, один из жильцов пострадал.

В одном из домов в Эммеринге, в частности, в районе Альтеттинга, произошел пожар, в результате которого один из жителей получил незначительные травмы. Preliminary estimates suggest that the property damage surpasses several hundred thousand dollars, as per the police. В середине дня пристройка дома была полностью уничтожена огнем, который быстро распространился на основное здание.

Мужественные пожарные успешно предотвратили распространение огня на близлежащие дома и в конечном итоге потушили его. Происхождение пожара по-прежнему остается загадкой. В настоящее время следователи не обнаружили никаких признаков поджога.

Несмотря на инцидент, интерес туристов к Альтеттингу остается высоким, привлекая посетителей даже из Баварии. Страховая компания, признавая важность туристической индустрии Баварии, ускоряет процесс компенсации для пострадавшей семьи.

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