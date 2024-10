Долли Партон помогает в оказании помощи после урагана Хелен.

Долли Партон, вместе со своими организациями, такими как Dollywood Parks & Resorts, The Dollywood Foundation, Dolly Parton's Stampede и Pirates Voyage, объединилась с Walmart, чтобы оказать существенную помощь пострадавшим от катастрофического наводнения в районе Аппалачей.

Коллаборация была представлена в Walmart в Ньюпорте, Теннесси, где пострадавшим от наводнения членам сообщества были предоставлены продукты питания, душевые и прачечные.

На мероприятии присутствовала Партон, которая поделилась своими чувствами, сказав, что пытается справиться с разрушениями и жертвами урагана, в результате которого более 200 человек погибли и множество людей остались без крова.

"Мы все здесь, чтобы исцелять эти разбитые сердца, и я бы хотела, чтобы мы все были вместе по другой причине", - сказала она, добавив, что "кто бы мог подумать, что в нашем маленьком уголке мира - там, где я родилась и выросла, всего в нескольких минутах езды - мы столкнемся с таким разрушением? Когда я смотрю вокруг, я думаю: 'Это мои горы, мои долины, мои реки... это мои люди, и это мой дом'".

Подчеркивая личную значимость этой трагедии для себя, Партон поделилась, что "у меня много семьи здесь, и когда мы услышали об этом, это было разбивающее сердце не только потому, что это затронуло мою семью, но и потому, что каждый из этих людей чувствует себя семьей для меня. Мы все связаны и страдаем вместе каким-то образом".

Она пообещала личный взнос в размере 1 миллиона долларов в Фонд Mountain Ways, зарегистрированный благотворительный фонд, посвященный оказанию экстренной помощи жертвам наводнения от урагана. Кроме того, ее предприятия в Восточном Теннесси, Dollywood Foundation и The Dollywood Foundation, планировали удвоить этот взнос Фонду Mountain Ways дополнительным взносом в размере 1 миллиона долларов.

На мероприятии президент и CEO Walmart US Джон Фурнер объявил, что Walmart, включая Sam's Club и Walmart Foundation, внесет общий вклад в размере 10 миллионов долларов в efforts по оказанию помощи в пострадавших от урагана штатах.

Категория 4 ураган "Хелен" оставил след разрушения более чем на 500 миль в ширину по юго-востоку, что привело к более чем 200 смертельным случаям - второй по величине жертв от урагана на материковой части США за последние 50 лет после урагана "Катрина" 19 лет назад.

За три дня ураган вылил невиданное количество воды на южные Аппалачи, что классифицировалось как событие с вероятностью один раз в 1000 лет для региона, согласно Национальной службе погоды.

Вся эта вода хлынула с гор, превратив склоны в разрушительные оползни в некоторых районах, в результате чего дома были смыты с фундамента. Уровень воды поднялся до невиданных высот, затопив десятки мостов, дорог и домов, которые были унесены бурными водами.

