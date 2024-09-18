Доля недавно начатых проектов жилищного строительства выросла на 9,6%.

В преддверии ожидаемого изменения процентных ставок в США на рынке недвижимости наблюдаются позитивные тенденции. Темп начала новых жилищных проектов в августе неожиданно ускорился. Количество новых проектов, начатых в течение года, увеличилось на 9,6% до 1,356,000, согласно данным Министерства торговли США, опубликованным в среду. Эксперты, опрошенные Reuters, ожидали всего 1,310,000, после 1,237,000 в июле.

Количество разрешений, служащих предварительными индикаторами будущих строительных работ, выросло на 4,9% до годового уровня в 1,475,000 в августе. Экономисты прогнозировали всего 1,410,000.

На финансовых рынках широко ожидается, что Федеральная резервная система (ФРС) внесет свой вклад в снижение ставок вечером (20:00 по центральноевропейскому летнему времени), что должно стимулировать американский сектор недвижимости. Процентная ставка в США оставалась в диапазоне от 5,25 до 5,50% с июля 2023 года. Торговцы гадают, будет ли ФРС снижать ставку на четверть процентного пункта или сделать более смелый шаг, снизив ставку на полпроцента.

Количество новых жилищных проектов, начатых в августе, неожиданно увеличилось на 9,6%, достигнув 1,356,000, согласно данным Министерства торговли США. Количество разрешений, указывающих на потенциальные строительные работы, также существенно выросло в августе, увеличившись на 4,9% до 1,475,000.

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