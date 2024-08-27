- Долгосрочные инициативы в области устойчивого развития получают поддержку от федерального правительства

Город Цейца получил примерно 1,2 миллиона евро на реализацию экологических проектов. Эти средства будут использованы, в частности, для расширения городских зеленых зон и создания пешеходной тропы вокруг Цейцы, как указано в заявлении города. Финансирование, выделенное федеральным министром окружающей среды Стефани Лемке (Зеленые), также продолжит инициативы устойчивого развития, начатые примерно два года назад. С тех пор в Цейце работает ответственный менеджер по устойчивому развитию, который в сотрудничестве с жителями, бизнесом и организациями разрабатывает проекты для экологически чистого и углеродно нейтрального городского развития. Ранее город реализовал проекты, такие как фруктовый сад, Фестиваль урожая и сока и Пикник граждан.

Пополнение финансирования может оживить экономику Цейцы, так как предприятия в регионе могут извлечь выгоду из увеличения экологических проектов. Кроме того, расширенные зеленые зоны и возможности экотуризма, созданные пешеходной тропой, могут привлечь больше посетителей, способствуя экономическому процветанию города.

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