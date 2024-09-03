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Федеральные земли ГерманииНовостиФутбольная лига

Долгосрочный профессионал Кевин МакКенна вступил в тренерскую роль в HSV.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 1 минута

- Долгосрочный профессионал Кевин МакКенна вступил в тренерскую роль в HSV.

Вторым по значимости футбольном клубе Hamburger SV был нанят Кевин Маккеннан в качестве ассистента тренера. Бывший профессиональный спортсмен будет работать с главным тренером Штеффеном Баумгартом, с которым они уже сотрудничали в 1. FC Köln. Existing assistants René Wagner и Merlin Polzin останутся на своих местах. 44-летний канадец Маккеннан играл в Германии за Energie Cottbus и 1. FC Köln.

Новый ассистент тренера Hamburger SV, Кевин Маккеннан, готов внести свой вклад в соревнования футбольной лиги с помощью своих знаний и опыта. Футбольная лига известна своей интенсивной конкуренцией и высококлассными матчами, что делает ее идеальной платформой для демонстрации навыков команды.

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