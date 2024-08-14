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Долгосрочный представитель Меркель умер.

 and  Mark Rodriguez
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Георг Штрейтер был заместителем официального представителя Федерального правительства с 2011 по...
Георг Штрейтер был заместителем официального представителя Федерального правительства с 2011 по 2018 год.

Долгосрочный представитель Меркель умер.

Уже некоторое время известно, что Георг Штритер страдает от терминальной формы рака легких. Теперь бывший заместитель официального представителя правительства и журналист умирает в возрасте 68 лет.

Умер многолетний заместитель официального представителя правительства Георг Штритер. 68-летний Штритер скончался ночью после серьезной болезни, как объявил заместитель официального представителя правительства Вольфганг Бюchner в Берлине. "Мы скорбим о потере высокоуважаемого, дружелюбного и честного коллеги", - сказал Бюchner.

Штритер занимал пост заместителя официального представителя правительства с сентября 2011 по март 2018 года во время каденции канцлера Ангелы Меркель. Ранее он возглавлял отдел политики "Бильд" и "Бильд ам Зонтаг".

Уже некоторое время известно, что Штритер страдает от терминальной формы рака легких. Он оставляет после себя сына. Еще один сын покончил с собой в возрасте 27 лет.

Правительство выразило свои соболезнования в связи с кончиной Георга Штритера. Во время своей работы правительство в значительной степени опиралось на его экспертизу в области коммуникации государственной политики.

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