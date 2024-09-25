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Документальный сериал "Fifty Cent" с участием Дидди выйдет на Netflix

 and  James Williams
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Пятьдесят центов и Шон "Пуфф Дэдди" Комбс.
Пятьдесят центов и Шон "Пуфф Дэдди" Комбс.

Документальный сериал "Fifty Cent" с участием Дидди выйдет на Netflix

50 Cent, исполнитель и актер, разместил в социальных сетях пост в среду, ссылаясь на сообщение Variety о том, что его проект о Комбсе получил место на Netflix.

"Разбрасываюсь всякой странной ерундой, не хожу на вечеринки Пuffy," написал 50 Cent в подписи. "Вы мне не верили, но теперь, я думаю, вы поверите!"

Комбс может получить пожизненный срок, если будет признан виновным по обвинению в Южном округе Нью-Йорка в сговоре с целью совершения racketeering, торговле людьми и транспортировке для занятия проституцией. Он признал себя невиновным.

По данным Variety, Алексис Стэплтон режиссирует проект, который в настоящее время находится в производстве.

"Это история с существенным человеческим воздействием. Это сложный нарратив, охватывающий десятилетия, а не только заголовки или фрагменты, которые мы видели до сих пор," - сказали 50 Cent и Стэплтон в совместном заявлении для издания. "Мы посвящаем себя тому, чтобы дать голос безголосым и представить аутентичные и многогранные точки зрения. Несмотря на то, что обвинения тревожны, мы призываем всех помнить, что история Сэма Комбса не является полной историей хип-хопа и его культуры. Наша цель - убедиться, что индивидуальные действия не заслоняют более широкие вклады культуры."

В мае 50 Cent объявил о своих планах на документальный сериал, который некоторые первоначально сочли фальшивым из-за его истории троллинга Комбса в социальных сетях.

У этих двух мужчин долгая враждебная история.

В 2006 году 50 Cent выпустил дисс-трек под названием "The Bomb", в котором были звуки выстрелов и обвинения в том, что Комбс знал убийцу рэпера Криса Уоллеса, протеже и лучшего друга Комбса, известного как The Notorious B.I.G. Уоллес был смертельно ранен в Лос-Анджелесе в марте 1997 года, путешествуя со своей командой, в которую входил Комбс. Комбс находился в отдельном автомобиле от Уоллеса во время стрельбы.

Никто никогда не был обвинен в убийстве Уоллеса.

В своем дисс-треке 50 rap'ит: "Видимо, меня не пригласили на те белые вечеринки в Хэмптоне", ссылаясь на знаменитые вечеринки Комбса в элитном сообществе Нью-Йорка.

50 Cent также выражал мнение, что Комбс связан с убийством рэпера Тупака Шакура в 1996 году.

Комбс назвал такие утверждения "бредом" в интервью 2016 года радиошоу "The Breakfast Club". Никогда не обвинялся в связи с любым из этих дел.

Подробности проекта не были раскрыты. CNN связалась с представителями 50 Cent и Netflix для комментариев.

Несмотря на продолжающееся напряжение между ними, проект 50 Cent о Комбсе обещает углубиться в культуру хип-хопа, стремясь представить многогранную перспективу за пределами заголовков. Ожидается, что предстоящее развлечение на Netflix вызовет дискуссии о человеческом воздействии и безголосых, гарантируя, что индивидуальные действия не заслоняют более широкие вклады культуры хип-хопа.

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