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Документальный фильм "Охраняющие Залив" раскрывает подростковые турбулентности

 and  Grigoriy Williams
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Документальный фильм "Охраняющие Залив" раскрывает подростковые турбулентности

Шокирующие признания актера "Спасателей Малибу" Джереми Джексона: После сериала он признался, что проник в трейлер Памелы Андерсон и нюхал ее купальник.

Прошло двадцать лет со времени окончания культового сериала "Спасатели Малибу", и теперь команда спасателей Малибу вновь собирается вместе. Воссоединение происходит в основном благодаря усилиям актрисы Николь Эггерт, сыгравшей Сummer Quinn в двух сезонах подряд. Она продюсирует новый сериал "После Спасателей Малибу: Моменты славы", доступный на Hulu в США, где бывшие члены каста делятся своими воспоминаниями о работе над шоу. Один из этих членов каста шокирует всех: Джереми Джексон.

Джексон был всего десять лет, когда присоединился к команде "Спасателей Малибу", исполняя роль сына персонажа Митча Бучанана, которого играл Дэвид Хассельхофф. Сейчас ему 43, и он провел свои юные годы на съемочной площадке вместе с секс-символами, такими как Памела Андерсон и Кармен Электра, что привело к некоторым сомнительным действиям, вызванным гормонами подростка.

В новом мини-сериале он признается, что проникал в трейлеры своих женских коллег после длинных дней съемок и нюхал их использованные купальники, как сообщает "Page Six". "Вырасти на 'Спасателях Малибу' было мучительно", - признается он в документальном фильме. "Я был слишком молод, чтобы спать с девушками, но достаточно взрослым, чтобы этого хотеть". Он явно заявляет: "Так что я часто пробирался в женские раздевалки после того, как они закончили съемки, и брал их грязные купальники". Николь Эггерт была его основным объектом желания.

Его неподобающее поведение не ограничивалось этим

По мере приближения его последнего года на съемочной площадке, между 1998 и 1999 годами, Джексон прибег к употреблению наркотиков, в конечном итоге развив зависимость от кристаллического метамфетамина. "Я помню, как Дэвид Хассельхофф как-то спросил: 'Ты куришь травку или что-то в этом роде?' И я подумал: 'Боже, они думают, что я курю травку?' Я никогда не мог им сказать правду. Что бы они подумали?" Теперь он наконец говорит об этом: "Если вы не провели без сна пять дней, не курили кристаллический метамфетамин, и кто-то смотрит вам в глаза и спрашивает: 'Ты в порядке?' - это худшее, что может произойти".

В год, когда закончился сериал, 1999, его арестовали за правонарушения, связанные с наркотиками. Он провел 90 дней в тюрьме и отправился в реабилитационный центр. "Моя жизнь утекала сквозь пальцы, как песок", - резюмирует он. Но Джексон не был чист после этого. В 2005 году его арестовали за организацию лаборатории по производству метамфетамина в своем доме. Десять лет спустя, в 2015 году, его снова заключили под стражу за то, что он нанёс ножевые ранения мужчине в Лос-Анджелесе.

Популярный телесериал "Спасатели Малибу" выходил в эфир с 1989 по 2001 год, вращаясь вокруг команды спасателей, спасающих утопающих и разбирающихся со своими романтическими интригами. "После Спасателей Малибу: Моменты славы" представляет лучшие моменты и закулисные сцены. Совместно продюсировано "Спасателями Малибу" Николь Эггерт, которая публично объявила о своем диагнозе рака груди в декабре 2023 года. В настоящее время актриса находится в хорошем здоровье, как она поделилась с журналом "People". Кроме своих детей, документальный сериал послужил "чудесным отвлечением" для нее.

После того, как он поделился своими шокирующими признаниями, Джереми Джексон поделился своими воспоминаниями о съемочной площадке "Голливуда" "Спасателей Малибу", сказав: "Вырасти на 'Спасателях Малибу' было мучительно, я был слишком молод, чтобы спать с девушками, но достаточно взрослым, чтобы этого хотеть". Позже в документальном фильме он раскрыл: "Так что я часто пробирался в женские раздевалки после того, как они закончили съемки, и брал их грязные купальники".

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