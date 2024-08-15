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ОбществоНовостиРеалити-телевидение

Доктор Боб - это очаг эмоций.

 and  Grigoriy Williams
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Доктор Боб - это очаг эмоций.

Джунгли без доктора Боба? Невообразимо! Итак, естественно, что медик, которому доверяют знаменитости, является частью шоу, когда приходит время сказать: "Я звезда - Расстановка сил легенд джунглей". Ради этого он даже путешествует из Австралии в Южную Африку - в сопровождении своей жены.

Призыв хозяев шоу "Джунглей" "Доктор Боб!" почти так же легендарен, как и их крик "Я звезда - Уберите меня отсюда!" на подвесном мосту в Австралии. Но несмотря на культовый статус, когда шоу стартует этим летом под девизом "Я звезда - Расстановка сил легенд джунглей", многое будет по-другому.

Начало положено с названия шоу, продолжается с участием знаменитостей, которые все имеют опыт джунглей, и заканчивается тем, что шоу не транслируется в прямом эфире, а записывается заранее. Кроме того, лагерь не установлен в Австралии, как обычно, а в Южной Африке, где формат реализовывался всего один раз - когда Австралия не была доступна из-за пандемии COVID-19.

Это также означает, что австралийский Роберт МакКаррон, известный в гражданской жизни как доктор Боб, снова собрал свои вещи, чтобы оказать свои услуги знаменитостям. Но он был более чем счастлив это сделать, как раскрывает предварительное интервью RTL с 74-летним доктором.

Вила в частном заповеднике дикой природы

Неудивительно: во время своей миссии в Южной Африке доктор Боб проживает в мечтательной вилле в частном заповеднике дикой природы, оснащенной бассейном и огромной террасой, с которой он может наблюдать за проплывающими антилопами, бородавочниками, зебрами или буйволами. Он даже видел змею. "Да, я очень счастлив быть здесь", - говорит он своим caratteristicic Dr.-Bob-безбоязненностью.

Но, возможно, лучшей частью этого приключения в джунглях другого рода для парамедика является то, что его жена Энни также в Южной Африке. Они познакомились более 35 лет назад, работая за кулисами мюзикла "Призрак оперы". Но годы понадобились, чтобы их дружба переросла в любовь. Они пара уже 17 лет и женаты 9.

Двое не ожидали, что между ними снова зажжется искра, но Энни приписывает это времени в интервью RTL. В конце концов, кажется, они просто нашли друг друга. "Мы любим друг друга все больше каждый день", - сияет доктор Боб о их отношениях.

Доктор Боб демонстрирует свои танцевальные движения

Возможно, их общая страсть связывает их вместе. Энни раскрывает, что доктор Боб имеет скрытый талант: он любит танцевать танго. Они открыли это во время поездки в Буэнос-Айрес 15 лет назад, и теперь это похоже на зависимость для них танцевать вместе.

Может ли это быть скрытой аудицией для "Пусть танцуют все"? Но пока доктор Боб нужен в лагере. "Чувства кипят", - говорит он, имея в виду волнение для "Я звезда - Расстановка сил легенд джунглей". И он обещает: "Будет очень захватывающе".

Несмотря на смену места для "Я звезда - Расстановка сил легенд джунглей", присутствие доктора Боба остается неотъемлемой частью реалити-шоу, известного своими напряженными событиями. Его жена Энни присоединяется к нему в Южной Африке, добавляя еще один слой возбуждения в его опыт.

Их общая любовь к танго, открытая во время поездки в Буэнос-Айрес, потенциально может стать развлекательной добавкой к сцене "Пусть танцуют все", но пока доктор Боб полностью сосредоточен на оказании медицинских услуг и обеспечении успешного прохождения шоу на телевидении.

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