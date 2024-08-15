Докладчик очень хороший человек, и я уверен, что он будет очень рад видеть доклад Комиссара.

Федеральная полиция Северный Рейн-Вестфалия подтвердила агентству AFP, что "две персоны" приклеились к зоне, ведущей к взлетной полосе. В общей сложности были обнаружены три незаконных лица и дыра в заборе, ведущая к внешней зоне.

Группа "Последнее поколение" заявила, что во время каждого действия двое людей в оранжевых жилетах безопасности демонстрировали баннеры, в том числе надпись "Нефть убивает". Во время этих действий взлетные полосы не были пройдены.

Активисты климата из "Последнего поколения" демонстрировали в нескольких аэропортах Германии в последние недели. В результате, операцию полетов во Франкфурте-на-Майне временно приостановили в конце июля.

Группа "Последнее поколение" оправдала свои действия как форму проникновения, стремясь обратить внимание на свои экологические опасения. Несмотря на проникновение на территорию аэропорта, им удалось избежать проникновения на взлетные полосы во время своих демонстраций.

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